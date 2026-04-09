Sheinbaum Promete Financiamiento Responsable para Infraestructura con Fondos de Afores

La presidenta Claudia Sheinbaum defiende el uso de fondos de Afores para financiar proyectos de infraestructura, asegurando que se gestionarán de forma responsable y con el objetivo de impulsar el desarrollo de México. Se espera una inversión significativa a través de mecanismos mixtos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los planes de financiación para proyectos de infraestructura, en los que se emplearán recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), serán manejados de manera responsable y están enfocados en el progreso de México. “Ante cualquier propuesta, siempre habrá quienes se opongan, argumentando que está mal, que buscamos endeudar más al país o utilizar las afores de manera indebida.

Nuestro objetivo es incrementar la infraestructura en México, incluyendo carreteras, puertos, aeropuertos, trenes de pasajeros y de carga, ampliando la cantidad de obra pública en nuestro territorio a través de esquemas de financiación absolutamente responsables. Son tan responsables, que estamos solicitando la aprobación de una ley que permita emplear diversos instrumentos financieros”, explicó la mandataria. Esta legislación, denominada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, posibilita la inversión en infraestructura pública mediante mecanismos de inversión mixta y establece la posibilidad de utilizar hasta un 30% de los recursos de las Afores. Las Afores actualmente gestionan alrededor de seis billones de pesos, pertenecientes a 73 millones de trabajadores mexicanos. \La presidenta subrayó que la finalidad de la Ley de Inversión en Infraestructura es impulsar el desarrollo nacional. “¿Qué buscamos? Mayor obra para beneficio de la población, con el fin de mejorar su calidad de vida y, simultáneamente, fortalecer la conectividad del país y generar oportunidades laborales. Asimismo, buscamos potenciar o avanzar en el desarrollo”, enfatizó. Claudia Sheinbaum recordó que, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se implementaron inversiones mixtas para proyectos como el aeropuerto de Puerto Escondido, en Oaxaca, y la carretera Compostela-Tepic, en Nayarit, como ejemplos concretos de esta estrategia. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene previsto invertir un total de 5.6 billones de pesos en infraestructura, a través de una combinación de inversión pública e inversión mixta





ExpPolitica / 🏆 15. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Infraestructura Afores Financiamiento Desarrollo Claudia Sheinbaum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sheinbaum: Informe de desapariciones sólo busca criticar a Gobierno de México y llevar posición sin cabidaMandataria, por segundo día consecutivo, expresó su rechazo

Read more »

“No ocurrió como se esperaba”: Sheinbaum minimiza impacto de bloqueos de transportistasSheinbaum asegura que bloqueos de transportistas y agricultores fueron mínimos; solo persisten cierres en Guanajuato y Michoacán

Read more »

Sheinbaum descarta volver al esquema de financiamiento a organizaciones campesinasLa presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se retomará la práctica de entregar recursos a organizaciones campesinas, tras los bloqueos de agricultores y transportistas. Los apoyos económicos se otorgarán directamente a los beneficiarios.

Read more »

Invertiremos en infraestructura cuando proyectos sean rentables, dicen Afores sobre la nueva leyLuego de que el martes el Senado de la República aprobó una nueva ley para promover las inversiones mixtas en proyectos de infraestructura estratégicos como energía, agua, carreteras, puertos, entre otros, la Amafore aclaró que la nueva legislación no habilita el uso discrecional de los ahorros para el retiro.

Read more »

Amafore aclara que afores se invertirán sólo en proyectos rentablesLa asociación reiteró el manual de inversión de las Afores tras la aprobación de la Ley de Fomento a la Inversión.

Read more »

Firman convenio FONACOT–DIF: así puedes obtener financiamiento con descuento vía nóminaEl acuerdo entre FONACOT y DIF Nacional permitirá que empleados del SNDIF accedan a financiamiento con tasas preferenciales y descuentos vía nómina

Read more »