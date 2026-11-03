Sheinbaum propone a Talleres Gráficos de México para boletas electorales

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso fortalecer a Talleres Gráficos de México para producir papelería electoral. Expertos califican la medida como inviable.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha presentado una propuesta reformista centrada en Talleres Gráficos de México, una entidad estatal que, según su anuncio, producirá la mayor parte de la papelería electoral en adelante. Este plan surge en un contexto marcado por los recientes escándalos de corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) que motivaron la renuncia de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo. La jefa del Ejecutivo Federal declaró durante su conferencia matutina, celebrada el pasado jueves, que esta estrategia representa la solución definitiva al problema de confianza pública.

Fortalecimiento institucional de Talleres Gráficos

Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que es necesario realizar una reforma para alejar a los organismos electorales, incluido el propio INE, de los esquemas de contratación actuales que han generado controversia. Propuso que Talleres Gráficos de México se convierta en una verdadera empresa del Estado capaz de fabricar documentos electorales con precios justos y transparencia absoluta. La presidenta especificó que esta nueva entidad debería contar con un consejo de administración robusto y abierto a la participación social.

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El viernes, la mandataria reiteró su postura tras criticar duramente a Guadalupe Taddei por haber traicionado la confianza del pueblo mexicano durante su gestión. Sheinbaum Pardo señaló que, en la actualidad, Talleres Gráficos de México opera como un organismo descentralizado donde únicamente participa la Secretaría de Gobernación en su consejo. La intención es transformar esta imprenta en un productor de gran escala con una gobernanza que incluya representaciones universitarias para garantizar total legitimidad.

Respuesta crítica de expertos y analistas

La iniciativa ha generado una fuerte reacción de escepticismo por parte de diversas autoridades y especialistas en gestión pública. Expertos consultados por EL UNIVERSAL calificaron la propuesta como inviable, desproporcionada y una posible invasión de atribuciones legales. Algunos críticos incluso advirtieron sobre el riesgo de utilizar una empresa omnipresente como una estrategia para facilitar un megafraude electoral en el futuro. La ejecución técnica del proyecto también enfrenta dudas significativas sobre su rentabilidad.

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, reconoció que cualquier esfuerzo por limpiar la gestión gubernamental es bienvenido, especialmente en un organismo con historias de desaseo y pérdidas inexplicables. Sin embargo, advirtió que el verdadero reto reside en la ejecución práctica y no solo en el planteamiento teórico. Bohórquez comparó esta situación con otros intentos fallidos como la Megafarmacia, la rehabilitación de Mexicana o la empresa pública de litio, señalando que los resultados apresurados suelen dañar la idea de lo público.

Viabilidad económica y desafíos operativos

Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del INE, calificó como increíble la propuesta dada la formación y responsabilidad nacional de la Presidenta. Jacobo explicó que montar una infraestructura para producir cientos de millones de boletas requiere una inversión masiva en talleres e impresoras que solo se usaría cada tres años. Su argumento principal es que dejar esa infraestructura ociosa entre procesos electorales es económicamente desproporcionado y inviable en un mercado competitivo con otros proveedores.

La alternativa sugerida por Jacobo implica transparentar los procedimientos de licitación actuales para asignar contratos a quien ofrezca la mejor relación técnica y económica. En cuanto a los precios justos mencionados por Sheinbaum, el analista alertó sobre riesgos históricos al utilizar a Talleres Gráficos en el pasado. La discusión continua subraya la complejidad de equilibrar la soberanía en la producción electoral con la eficiencia económica y la prevención de futuras controversias.