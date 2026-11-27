La presidenta Claudia Sheinbaum envió reformas para agilizar divorcios y adopciones, establecer divorcio unilateral y proteger a mujeres frente a la violencia vicaria en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas legales dirigidas a transformar el sistema de justicia familiar en México. Estas modificaciones buscan agilizar los procesos de divorcio y adopción, al tiempo que establecen mecanismos estrictos para combatir la violencia vicaria. El paquete legislativo tiene como objetivo principal brindar mayor celeridad y protección a las familias, especialmente a las mujeres y niños víctimas de maltrato.

Nuevo marco legal para divorcios ágiles

La iniciativa introduce el divorcio unilateral, una figura jurídica que permite que la disolución del vínculo matrimonial se decrete de manera inmediata si cualquiera de los cónyuges manifiesta su voluntad de no continuar con el matrimonio. Actualmente, el sistema opera bajo el divorcio bilateral, lo que obliga a ambos cónyuges a solicitar la separación de común acuerdo. Esta nueva disposición elimina la necesidad de consenso mutuo, reconociendo la realidad de las relaciones donde una parte desea romper el vínculo de forma definitiva.

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Una de las claves de esta reforma es la desvinculación total de la disolución del matrimonio con respecto a los juicios patrimoniales, de alimentos o de guarda y custodia. En la práctica, muchos procesos de separación se retrasan durante meses o incluso años debido a disputas sobre bienes o custodia. Al permitir que la disolución se declare de forma independiente, se evita que el patrimonio o la custodia de los hijos se utilicen como mecanismos de presión o chantaje entre las partes excónyuges.

Protección inmediata contra la violencia vicaria

Las reformas establecen protocolos de actuación obligatoria para las autoridades jurisdiccionales en casos de violencia familiar o vicaria. Cuando existan indicios o antecedentes de este tipo de agresiones, la autoridad deberá dictar medidas de protección dentro de las 24 horas siguientes a que tenga conocimiento de los hechos. Estas medidas incluyen la suspensión inmediata de las convivencias y la restitución de los hijos que hayan sido sustraídos, garantizando una respuesta rápida ante situaciones de alto riesgo.

La violencia vicaria se define como una forma de violencia de género en la que un agresor daña o manipula a una mujer a través de terceros, frecuentemente los propios hijos. Organizaciones de la sociedad civil han documentado 5,286 casos de mujeres que viven violencia vicaria en México. Estas situaciones han afectado directamente a 11,100 niños y adolescentes, quienes son utilizados como instrumentos para ejercer control sobre sus madres. En la mayoría de los casos, la persona agresora promueve procedimientos judiciales para separar a los hijos de su madre, prolongando el sufrimiento de la víctima.

Para prevenir la revictimización de las mujeres, la reforma prohíbe explícitamente ordenar la mediación, conciliación o diligencias conjuntas entre la víctima y la persona señalada como agresora. Esta prohibición es fundamental para evitar que la víctima se vea forzada a interactuar con su agresor en contextos donde podría ser manipulada o intimidada, asegurando que los procesos legales sean seguros y justos desde su inicio.

Agilización de los trámites de adopción

Además de las medidas de protección, las reformas simplifican significativamente el trámite de adopción para reducir plazos burocráticos y agilitar la inserción familiar de menores. Se establece la concentración de las actuaciones procesales en una única audiencia oral. Este cambio estructural busca eliminar la fragmentación de los procedimientos, permitiendo que el proceso sea más transparente y eficiente para todos los involucrados.

Durante esta audiencia única se llevarán a cabo la comparecencia y el escucha de las personas que se pretende adoptar, asegurando que su opinión sea considerada adecuadamente. Asimismo, se realizará el desahogo de los medios de prueba admitidos y la comparecencia de las partes para la formulación de sus alegatos. Esta centralización de etapas procesales reduce la carga administrativa y acelera la resolución de los casos de adopción.

Fundamento y alcance de la iniciativa legislativa

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló antes de enviar estas reformas que las modificaciones son necesarias para brindar justicia familiar a través de la protección efectiva de niños, adolescentes y mujeres. Las leyes que se modifican son el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Estos cambios representan un ajuste estructural profundo en la manera en que el Estado mexicano aborda las crisis familiares y la protección de los derechos humanos en el ámbito privado.