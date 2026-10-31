Sheinbaum propone que Cuauhtémoc Cárdenas descanse en la Rotonda de los Hombres Ilustres

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso que los restos de Cuauhtémoc Cárdenas descansen en la Rotonda de los Hombres Ilustres tras el homenaje en Palacio de Bellas Artes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso este día que los restos de Cuauhtémoc Cárdenas descansen en la Rotonda de los Hombres Ilustres, durante el homenaje de cuerpo presente que se le realizó en el Palacio de Bellas Artes. La propuesta coloca al político y fundador del PRD en un recinto reservado a las figuras más prominentes del país, ubicado dentro del Panteón de Dolores en la Ciudad de México.

El anuncio se realizó en el marco de la ceremonia fúnebre celebrada en el recinto cultural de la capital, donde se rindió tributo a una de las figuras centrales de la izquierda mexicana de las últimas décadas.

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Qué es la Rotonda de los Hombres Ilustres

La Rotonda de los Hombres Ilustres fue creada por Sebastián Lerdo de Tejada como un sitio dedicado a honrar a varias de las figuras más prominentes del país. El espacio quedó reservado dentro del que era, por entonces, el primer panteón civil de la capital.

La Rotonda llegaba en un momento en que México buscaba la estabilidad que solo había añorado, en buena medida por el choque entre proyectos de país que chocaban entre sí.

Pasados los tiempos convulsos de la Reforma y la caída del Segundo Imperio, la República estaba urgida de una historia compartida que apelara a la unión y el proyecto común. Fue en esta época que nació el mito de varias de las principales figuras de la historia decimonónica del país.

Quiénes descansan en la Rotonda

Hoy en día, en la Rotonda de los Hombres Ilustres descansan varias de las principales figuras que la historia no guarda vínculos ni con la Independencia ni con la Revolución. Los primeros, como Hidalgo, Nicolás Bravo y Allende, descansan en el Ángel de la Independencia.

Por su parte, figuras como Madero, Carranza y Villa se encuentran en el Monumento a la Revolución. En la Rotonda de los Hombres Ilustres se encuentran figuras de la política, la diplomacia, el arte y la literatura.

Entre ellas destacan Ignacio Manuel Altamirano, David Alfaro Siqueiros, el poeta Ramón López Velarde, Alfonso Reyes, Dolores del Río y Amado Nervo.

Ausencias notables en el recinto

Cabe señalar que hay varias ausencias notables en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Las cenizas de Frida Kahlo se ubican en la Casa Azul, aunque los de Diego Rivera sí están en la Rotonda.

Octavio Paz descansa en el Colegio de San Ildefonso, mientras que los restos de Carlos Fuentes están en Francia, en el panteón Montparnasse.

Cuauhtémoc Cárdenas no descansará al lado de su padre Lázaro Cárdenas, quien se encuentra en el Monumento a la Revolución.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum abre así un nuevo capítulo en la historia del recinto, que reúne a personalidades de la política, la diplomacia, el arte y la literatura del país.