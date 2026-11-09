Sheinbaum propone reforma electoral eliminar plurinominales y reducir financiamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia reforma post-elecciones: eliminará plurinominales, recortará fondos a partidos y aumentará transparencia en compras del INE para ahorrar recursos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que presentará una nueva iniciativa de reforma electoral tras finalizar el próximo ciclo de comicios, con el objetivo central de reestructurar la integración de la Cámara de Diputados y reducir significativamente los costos de las elecciones. Esta propuesta busca modificar la integración del órgano legislativo para disminuir el financiamiento público de los partidos políticos y optimizar los recursos destinados a la organización electoral.

Propuesta sobre eliminación de plurinominales

Claudia Sheinbaum explicará que su iniciativa retomará planteamientos que no lograron el respaldo necesario en discusiones legislativas anteriores, destacando la eliminación de los legisladores plurinominales. La mandataria considera que este cambio es fundamental para ajustar la representación legislativa y reducir el tamaño actual del congreso, aunque aún no se han divulgado los detalles específicos sobre cómo se sustituirá esta modalidad de representación.

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La Cámara de Diputados está integrada actualmente por 500 legisladores, de los cuales 300 se eligen mediante votación directa en distritos electorales y 200 mediante representación proporcional. En las cámaras locales, como la de la Ciudad de México, 32 de los 128 escaños se distribuyen por representación proporcional mediante una lista nacional, un mecanismo que permite a los partidos obtener escaños según su porcentaje de votación.

Reducción de financiamiento y transparencia en el INE

Un eje central de la reforma será reducir el dinero público que reciben los partidos políticos y los recursos utilizados para organizar las elecciones. Claudia Sheinbaum buscará establecer mecanismos para transparentar las contrataciones de materiales y servicios utilizados durante los comicios, al considerar que ciertas especificaciones técnicas podrían favorecer la concentración de contratos en un número reducido de proveedores.

La mandataria cuestiona el alto costo de la organización electoral en México y sostiene que parte de esos recursos podría destinarse a otras necesidades de la población. El financiamiento ordinario actual se calcula mediante una fórmula que considera el número de personas inscritas en el padrón electoral y el valor del ingreso per cápita, un mecanismo que busca garantizar condiciones equitativas entre los partidos.

Impacto en la competencia política y próxima agenda

La propuesta busca ampliar los mecanismos de participación ciudadana y fortalecer la vigilancia sobre el uso del presupuesto electoral, lo que requiere revisar disposiciones constitucionales. Si la iniciativa incluye modificaciones constitucionales, necesitará alcanzar las mayorías establecidas por la Constitución para su aprobación, lo que implica un complejo proceso de negociación legislativa.

Claudia Sheinbaum no ha especificado el porcentaje de reducción que propondrá ni el monto exacto que podría ahorrarse, pero su objetivo es liberar presupuesto para atender otras necesidades públicas. La presentación de la iniciativa se dará a conocer después de las elecciones, aunque todavía no se ha fijado una fecha específica para su introducción al Congreso, marcando un punto de inflexión en la política electoral del país.