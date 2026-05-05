Sheinbaum reafirma soberanía de México ante presiones extranjeras y críticas a visita de Díaz Ayuso

La presidenta electa Claudia Sheinbaum defiende la autonomía nacional en medio de tensiones diplomáticas y críticas a la visita de Isabel Díaz Ayuso, mientras una ola de calor afecta a gran parte del país.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum , declaró este martes que 'ninguna potencia extranjera nos va a decir cómo nos gobernamos', en el marco de la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla.

Su declaración llega en un contexto de tensiones diplomáticas, especialmente tras las exigencias de Estados Unidos a México para aumentar las detenciones y extradiciones de narcotraficantes, bajo amenaza de condicionar la ayuda económica. Mientras tanto, una ola de calor azota a 27 estados del país, con temperaturas que superarán los 45°C este 5 de mayo, lo que ha generado alertas sanitarias y ambientales.

En medio de este escenario, Morena, el partido de Sheinbaum, criticó la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la Ciudad de México, acusándola de representar una agenda contraria a los derechos de los pueblos originarios y a la soberanía nacional. Desde Morena CDMX, se condenó cualquier acto que atente contra la independencia del país, llamando a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante lo que calificaron como 'agendas intervencionistas de ultraderecha'.

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, defendió la visita de Díaz Ayuso, firmando una Carta de Amistad y argumentando que la Ciudad de México debe tener una visión internacional, aprendiendo de modelos exitosos en transporte público, comunicación y educación que Madrid ha implementado. Raúl Torres, otro funcionario local, respaldó esta postura, destacando que la cooperación internacional puede traer beneficios tangibles sin importar las diferencias ideológicas.

Sin embargo, Morena insistió en que la soberanía de México no se negocia y que cualquier intento de injerencia extranjera será rechazado





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