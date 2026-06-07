Durante un evento en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no acatará solicitudes de detención con fines de extradición provenientes de Estados Unidos, y que cualquier irregularidad de gobernantes debe ser juzgada por la justicia mexicana. Su declaración se da en el contexto de la petición de extradición de 10 mexicanos, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y tras la carta de AMLO a Donald Trump criticando la injerencia de la CIA. Sheinbaum vinculó estos hechos con una campaña en contra del ex presidente y enfatizó que la mejor respuesta es trabajar por el pueblo y reafirmar el orgullo nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró el 6 de junio en Felipe Carrillo Puerto, Veracruz , que su administración no acatará solicitudes de detención con fines de extradición provenientes de Estados Unidos , reafirmando la soberanía del poder judicial mexicano.

En el contexto de la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense para extraditar a 10 mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, Sheinbaum enfatizó que cualquier investigación y sanción por actos de corrupción de funcionarios mexicanos debe ser conducida exclusivamente por las autoridades judiciales del país. Su declaración se produjo durante la inauguración de obras de protección contra inundaciones del Río Bobos, evento al que también asistieron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y autoridades locales.

La mandataria argumentó que ceder a presiones externas debilitaría la soberanía nacional y el autogobierno, ilustrando que si México permitiera que la justicia extranjera decida sobre sus asuntos internos, se perdería la independencia del poder judicial. Este discurso se inscribe en un momento de tensión diplomática tras la divulgación de una carta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigida al mandatario estadounidense Donald Trump, en la que se critica la injerencia de agentes de la CIA y la solicitud de extradición.

Sheinbaum vinculó dicha carta con una intensa campaña mediática en contra de AMLO, y sostuvo que la mejor respuesta a tales ataques es permanecer cerca del pueblo, inaugurando obras públicas y destacando el orgullo nacional. Recalcó que México cuenta con un pueblo grandioso y una historia extraordinaria, y que ante adversidades siempre se sale adelante unido. La presidenta aseguró que su gobierno mantiene la calma porque actúa con rectitud y porque en México el poder emana del pueblo.

Estas declaraciones refuerzan la postura de la administración actual de defender la soberanía y rechazar any interferencia extranjera en asuntos jurisdiccionales, aunque al mismo tiempo se ha solicitado a Estados Unidos que presente pruebas concretas para sustentar las acusaciones contra los 10 individuos. El evento en Veracruz sirvió como plataforma para transmitir un mensaje de unidad nacional, trabajo constante y reafirmación de la identidad mexicana, en contraste con lo que calificó como campañas difamatorias originadas en el exterior.

En su intervención, Sheinbaum hizo un llamado a la población a sentirse orgullosa de su país, destacando que a pesar de desafíos como la corrupción de algunos gobernantes, la solución siempre debe venir desde dentro, con el pueblo como protagonista. La presencia de Nahle y autoridades municipales subrayó el enfoque en obras de infraestructura que benefician directamente a comunidades vulnerables a desastres naturales, en un intento por mostrar resultados tangibles frente a críticas.

La mención a AMLO y su carta no fue casual, pues la presidenta busca cohesionar a su base política alrededor de la figura del ex líder y del proyecto de la Cuarta Transformación, utilizando el tema de la soberanía como eje discursivo. La solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EE. UU. involucra a varios personajes ligados al circles del actual gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro inmediato.

Sheinbaum evitó mencionar directamente a Rocha Moya, pero al sostener que la justicia mexicana debe actuar, dejó claro que cualquier investigación interna debe seguir su curso sin imposiciones foráneas. La alusión a las dos agencias de inteligencia estadounidenses (la CIA) que presuntamente operaron sin autorización en territorio mexicano alimenta el narrativo de soberanía y defensa de la autodeterminación que el gobierno de la 4T ha adoptado desde 2018.

En conjunto, el discurso de Sheinbaum une varios frentes: el rechazo a la extradición sin pruebas, la crítica a la injerencia de agencias de EE. UU. , la solidaridad con AMLO ante lo que percibe como ataques injustos, y la promoción de obras públicas como símbolo de un gobierno que prioriza al pueblo. Veracruz, estado gobernado por Morena con Nahle a la cabeza, fue escenario propicio para este mensaje, dado su historia de resistencias y su importancia simbólica.

La elección del Río Bobos, que históricamente ha causado inundaciones, sirvió como telón de fondo para hablar de protección civil y desarrollo territorial, pero también de如何 enfrentar los desafíos juntos. Finalmente, la presidenta cerró con una visión optimista sobre la capacidad del pueblo mexicano para superar obstáculos, reforzando un relato de resiliencia y orgullo nacional que contrasta con la imagen de un país bajo el dominio de intereses extranjeros.

Su tono fue firme pero no confrontacional, apelando a la unidad y al trabajo colectivo como herramientas para defender la soberanía





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