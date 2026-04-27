Sheinbaum Rechaza Instruir a Gobernadora de Chihuahua por Caso CIA; Prioriza Investigación Rigurosa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descarta dar instrucciones a la gobernadora de Chihuahua para comparecer ante el Senado por el caso de agentes de la CIA, enfatizando la necesidad de una investigación exhaustiva y el respeto a la autonomía de la gobernadora. También aborda otros temas como el gasto de Morena y el trágico desenlace en la mina Santa Fe.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido a las recientes controversias en torno a la presunta operación de agentes de la CIA en el estado de Chihuahua , desestimando la posibilidad de instruir directamente a la gobernadora Maru Campos para comparecer ante el Senado.

Sheinbaum enfatizó la necesidad de una investigación exhaustiva y rigurosa antes de emitir cualquier juicio público o tomar medidas precipitadas. Subrayó que es crucial esclarecer los hechos a través de una investigación formal, y que el gobierno estatal ya ha establecido una comisión para este propósito.

La Presidenta hizo un llamado a la prudencia y a evitar la politización del tema, insistiendo en que no debe convertirse en un enfrentamiento entre partidos políticos, sino en una cuestión de principios fundamentales para la soberanía nacional. Reconoció la importancia de mantener una relación de respeto mutuo con Estados Unidos, pero también afirmó que México exige el mismo respeto que brinda.

En este contexto, Sheinbaum señaló que la presencia de agentes extranjeros operando sin la debida autorización es inaceptable y debe ser investigada a fondo. La Presidenta reiteró que, una vez que se disponga de toda la información relevante, las autoridades competentes actuarán en estricto apego a la ley.

En cuanto a la posible comparecencia de la gobernadora Campos ante el Senado, Sheinbaum aclaró que no puede emitir instrucciones a una mandataria estatal electa por su pueblo, quien tiene la autonomía para tomar sus propias decisiones. La responsabilidad de investigar cualquier delito potencial recae en la Fiscalía General de la República, y Sheinbaum descartó la intervención de otras instancias o figuras en este proceso.

La Presidenta cuestionó la falta de unidad en la investigación de la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, sugiriendo que la responsabilidad recae en la fiscalía o en el gobierno estatal. Insistió en la importancia de la responsabilidad institucional y la ausencia de sesgos políticos en la conducción de la investigación.

La información preliminar indica que los agentes de la CIA no contaban con permiso para operar en México; uno de ellos ingresó al país como visitante, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático, según información proporcionada por el Gabinete de Seguridad. Este incidente ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad mexicana, y ha reavivado el debate sobre la soberanía nacional y la necesidad de proteger la integridad del país.

El gobierno federal se ha comprometido a investigar a fondo el caso y a tomar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales que guiarán el proceso de investigación, y se garantizará que la ciudadanía esté informada sobre los avances y resultados obtenidos.

La Presidenta Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y con la protección de los intereses de México. En otro orden de asuntos, Morena ha otorgado un 'domingo' a sus diputados, destinando 2.5 millones de pesos sin comprobantes, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Además, se ha dado a conocer el hallazgo sin vida del cuarto minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa, lo que pone fin a las labores de rescate y confirma la trágica pérdida de vidas humanas. Estos eventos, aunque distintos en naturaleza, resaltan la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida pública





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