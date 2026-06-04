Sheinbaum recibe al vicepresidente español Carlos Cuerpo y plantea duplicar el comercio bilateral antes de 2030

La presidente mexicana Claudia Sheinbaum se reunió con el vicepresidente primero de España, Carlos Cuerpo, para firmar una hoja de ruta que busque doblar el intercambio comercial y reforzar la inversión bilateral antes de 2030, en el marco del Acuerdo Global Modernizado UE-México.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum, recibió el martes en la Ciudad de México la visita oficial del vicepresidente primero del Gobierno de España , Carlos Cuerpo, quien encabezó una delegación de empresarios españoles con el objetivo de fortalecer los lazos institucionales y ampliar la cooperación económica entre ambos países.

La mandataria compartió en sus redes sociales una fotografía junto al funcionario español, pero no ofreció detalles adicionales sobre el contenido de su encuentro. La visita, que se prolongará durante dos días, se enmarca dentro de una agenda intensiva que pretende consolidar a México como el principal destino de la inversión española en América Latina y, al mismo tiempo, posicionar a España como un socio estratégico para los proyectos de infraestructura, energía y tecnología mexicana.

Durante la rueda de prensa conjunta con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Carlos Cuerpo presentó una ambiciosa meta: intentar duplicar el volumen del comercio bilateral antes de 2030. El funcionario señaló que la relación comercial actual supera los 100.000 millones de euros y subrayó la necesidad de traducir esas cifras en oportunidades concretas para las empresas de ambos países.

"Si no nos fijamos objetivos audaces, no lograremos avanzar; por eso vamos a trabajar en los próximos meses para concretar una hoja de ruta con entregables claros que ofrezcan un horizonte predecible a la iniciativa privada", declaró Cuerpo, quien enfatizó que la hoja de ruta incluirá acciones para eliminar los cuellos de botella que enfrentan los inversores y para facilitar los trámites regulatorios. La visita de Cuerpo representa la primera de un Estado miembro de la Unión Europea a México desde la firma, el pasado 22 de mayo, del Acuerdo Global Modernizado entre la UE y México.

Ese acuerdo, que moderniza los vínculos comerciales y de cooperación, abre nuevas posibilidades en áreas como la sostenibilidad, la digitalización y la transición energética. En este contexto, la delegación española, compuesta por ejecutivos de sectores como la automoción, la energía renovable y la agroindustria, buscará identificar proyectos de inversión conjunta y alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo sostenible de ambas economías.

Sheinbaum, por su parte, reiteró el compromiso de su gobierno de crear un entorno favorable para la inversión extranjera, destacando reformas recientes en materia de energía y justicia administrativa que pretenden garantizar mayor certidumbre y competitividad. La expectativa es que, al culminar la visita, se presenten acuerdos específicos que marquen el inicio de una nueva etapa de cooperación bilateral, con la mira puesta en un comercio más dinámico y una inversión más profunda entre México y España





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