Sheinbaum reconoce la vocación humanitaria de las Fuerzas Armadas en el 60 aniversario del Plan DN-III-E

Claudia Sheinbaum encabezó el 60 aniversario del Plan DN-III-E en el AIFA y reconoció la labor humanitaria de las Fuerzas Armadas ante más de 87 mil emergencias desde 1966.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el 60 aniversario del Plan DN-III-E en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA), ubicado en Zumpango, Estado de México, donde reconoció la vocación humanitaria de las Fuerzas Armadas y sostuvo que su grandeza no depende únicamente de su capacidad operativa, sino de la solidaridad con la que auxilian a la población durante las emergencias.

Durante la ceremonia, la mandataria destacó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional tienen entre sus principales responsabilidades la protección de la vida y el acompañamiento a las familias que enfrentan desastres.

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Sheinbaum destaca la labor humanitaria del Plan DN-III-E

La titular del Ejecutivo federal recordó las labores de rescate y asistencia que presenció tras las lluvias extraordinarias de 2025, cuando cinco entidades sufrieron daños en caminos y viviendas.

Afirmó que aquella experiencia le permitió conocer de cerca el esfuerzo del personal militar y la sensibilidad con la que atiende a quienes pierden su patrimonio. Expresó que vio a mujeres y hombres que no permanecen ajenos al dolor de las familias, que hacen suyo el sufrimiento de quienes lo pierden todo y que ponen sus manos, su esfuerzo y su corazón al servicio de quienes necesitan ayuda.

A partir de esa experiencia, la presidenta hizo un reconocimiento al personal que participa en la atención de contingencias, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Subrayó que las jornadas de trabajo, el esfuerzo físico y la cercanía con las víctimas constituyen una expresión del carácter humanitario de las instituciones militares.

Manifestó que la grandeza de las Fuerzas Armadas no está solamente en su disciplina, su preparación y su fortaleza, sino también en su calidad humana, en su vocación de servicio y en su compromiso con el pueblo de México.

La mandataria insistió en que las labores de rescate constituyen mucho más que una obligación institucional y consideró que estas tareas representan una forma de fraternidad hacia quienes atraviesan situaciones de pérdida y emergencia.

Más de 87 mil emergencias atendidas desde 1966

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que desde 1966 las Fuerzas Armadas han aplicado el Plan DN-III-E en más de 87 mil emergencias de distinta naturaleza, mediante operaciones de protección civil, búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.

Durante su intervención, el titular de la Sedena explicó que el personal actúa ante los desastres sin esperar instrucciones específicas y otorga prioridad al auxilio de las comunidades. Afirmó que esta disposición responde tanto a sus obligaciones constitucionales como a la relación histórica del Ejército con la sociedad.

Como parte de la conmemoración, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció 869 distinciones de desempeño correspondientes a 2026. De ese total, 833 reconocen labores del Plan DN-III-E y 36 corresponden a misiones de ayuda humanitaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó 50 reconocimientos a integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Además, develó una placa conmemorativa por los 60 años de servicio de estas instituciones en las tareas de auxilio a la población mexicana.

El reconocimiento a quienes han participado en estas operaciones también incluyó un homenaje a los 68 militares que perdieron la vida durante alguna de estas misiones humanitarias.