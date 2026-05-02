Sheinbaum refuerza educación superior en Chiapas y evita comentar sobre Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un evento en Palenque para fortalecer la educación superior en Chiapas, destacando el potencial de México y anunciando la ampliación de becas. Evitó pronunciarse sobre el caso de Rubén Rocha Moya, acusado de vínculos con el crimen organizado, mientras su gira estuvo marcada por especulaciones sobre un encuentro con López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum , acompañada por el gobernador de Chiapas , Eduardo Ramírez Aguilar; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, encabezó un evento en Palenque centrado en el fortalecimiento de la educación superior en la región.

Durante su discurso, la mandataria destacó la importancia de la Cuarta Transformación en la recuperación de la dignidad y grandeza de México, enfatizando que el país cuenta con una historia milenaria y un potencial extraordinario. Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, y en su lugar, se enfocó en un mensaje patriótico dirigido principalmente a estudiantes presentes en el acto.

La presidenta anunció la ampliación de la Beca Gertrudis Bocanegra, un programa que beneficiará a estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Palenque, con el objetivo de mejorar el acceso, permanencia y conclusión de estudios universitarios. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para impulsar el desarrollo educativo en el sureste del país, una región históricamente rezagada en infraestructura educativa.

La gira presidencial en Chiapas estuvo marcada por especulaciones sobre un posible encuentro con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien reside en su rancho La Chingada. Aunque Sheinbaum negó cualquier reunión, se supo que pernoctó en un hotel cercano a la residencia del exmandatario, donde se colocaron medidas de seguridad para evitar el acercamiento de personas.

Mientras tanto, en otro contexto, los legisladores aprobaron por unanimidad la solicitud de licencia indefinida de Rubén Rocha Moya, lo que permite su posible detención. El ministro en retiro y coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, presentó un dibujo infantil como supuesta prueba en el caso, generando controversia





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Claudia Sheinbaum Educación Superior Chiapas Rubén Rocha Moya López Obrador

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

''Desde Maduro hasta Rocha Moya, si traficas droga, rendirás cuentas'', dicen republicanos en EURevista especializada en noticias de empresas, negocios, economía, mercados financieros, política, internacional y tecnología. Más de 50 años nos respaldan.

Read more »

Rocha Moya destaca postura de Sheinbaum como defensa de la soberanía ante señalamientos de EULo que ahora hizo, más que respaldos personales a alguien, lo que hizo es defender la soberanía de nuestro país”, señaló.

Read more »

Rocha Moya descarta pedir licencia como gobernador y refrenda rechazo a acusaciones de EUDiario de circulación nacional fundado en 1984.

Read more »

Líderes sindicales ofrecen su apoyo a Sheinbaum ante acusación judicial contra Rocha MoyaLos dirigentes de trabajadores ofrecieron defender la soberanía e incluso recordaron que el Himno Nacional esablece que 'la patria cuenta con un soldado en cada hijo'.

Read more »

Del “no especular” a pedir el desafuero: MC Sinaloa cambia su postura sobre Rocha MoyaEl dirigente de MC en Sinaloa, Sergio Esquer Peiro, dio un giro de 180 grados sobre la postura de su partido sobre el caso contra el gobernador.

Read more »

Sheinbaum declina hablar licencia de Rocha Moya; “el lunes, ya saben, en la mañanera”“¿No hay riesgo de que se fugue Rubén Rocha?”, preguntaron periodistas a la presidenta, quien se limitó a referirse al 'calorcito'.

Read more »