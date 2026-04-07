Sheinbaum Reitera Apoyo Directo a Agricultores y Rechaza Intermediarios

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura diálogo abierto con agricultores y anuncia apoyo directo a productores, evitando intermediarios. Se abordan protestas, programas de apoyo y se rechazan críticas externas.

Sheinbaum asegura diálogo abierto con los agricultores, pero los apoyos serán directos a los productores. La mandataria federal, durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional el 7 de abril de 2026, reiteró su compromiso con el diálogo, pero enfatizó que su administración no canalizará recursos ni apoyos a las organizaciones agrícolas ni a sus líderes, sino que estos irán directamente a los productores. “Los apoyos serán de manera directa al productor.

Ya no se entregan a través de organizaciones. Antes, se le daba el dinero a una organización, y era el líder quien lo distribuía entre los miembros de esa organización. Eso se acabó. El apoyo es directo, y eso es lo que les estamos diciendo a quienes se están manifestando”, afirmó. En el contexto de las recientes protestas de agricultores, la presidenta también mencionó que su gobierno apoya la disminución de los precios de los granos y que, en colaboración con los gobiernos estatales, se han establecido mesas de trabajo para abordar las preocupaciones del sector. Sobre los bloqueos ocurridos el día anterior, Sheinbaum indicó que fueron pocos y que, en la mayoría de los casos, se lograron establecer rutas alternas para minimizar el impacto en el transporte de carga y pasajeros. Adicionalmente, señaló que las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden acudir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la posible pérdida de registro, acusando que algunas las utilizaban para prácticas de outsourcing. \La presidenta destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la asignación de recursos. En relación con las manifestaciones, Sheinbaum hizo referencia a las protestas iniciadas en varias entidades del país por transportistas y productores agrícolas, quienes expresaron su descontento por la falta de respuesta del gobierno ante problemas como la inseguridad, el incremento de los costos operativos y la crisis que atraviesa el sector agrícola. En el caso específico de Baja California, mencionó la existencia de una vía alterna, y en Guanajuato, informó que se están llevando a cabo conversaciones para encontrar soluciones. Sheinbaum también se refirió a la implementación del programa Plan Frijol, que busca mejorar la calidad de la semilla y establecer un precio de garantía para este producto, trabajando directamente con los agricultores. Resaltó que desde el año pasado, se duplicó el acopio de frijol y que se han recibido solicitudes de más apoyo. “Se abre un padrón y se inscribe quien desee participar en el programa. El apoyo es directo; ya no hay intermediarios”, explicó, descartando la posibilidad de que los apoyos se otorguen a través de figuras políticas o intermediarios de cualquier tipo.\En cuanto a las protestas, Sheinbaum precisó que, aunque se iniciaron en varias entidades, a las 6 de la tarde solo se mantenían obstruidas cinco vialidades en el mismo número de estados. Detalló que los bloqueos carreteros persistentes hasta las 18:00 horas se localizaban en Mexicali, Baja California (Carretera Federal 2D Mexicali-San Luis Río Colorado); Guanajuato (Carretera Federal 110, Pénjamo-La Piedad); Michoacán (Autopista México-Guadalajara); Tlaxcala (Carretera Federal 136 de la México-Veracruz); y Morelos (Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo). Finalmente, Sheinbaum también acusó que un comité de la ONU busca criticar al gobierno de México, rechazando acusaciones de crímenes de lesa humanidad. La administración federal mantiene un enfoque en la comunicación directa con los productores y la erradicación de prácticas de intermediación para asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. La estrategia busca fortalecer el sector agrícola y abordar las preocupaciones de los productores de manera eficiente y transparente, al mismo tiempo que se enfrenta a los desafíos planteados por las protestas y las críticas externas





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