Sheinbaum reitera la importancia del T-MEC para los tres países

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la importancia del tratado del T-MEC para los tres países involucrados. Afirmó que el acuerdo es beneficioso para aumentar las inversiones y el empleo en México, así como para que Estados Unidos tenga acceso a productos a precios accesibles.

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , reiteró que mantener el tratado del T-MEC es beneficioso para los tres países involucrados. Afirmó que el acuerdo es importante para aumentar las inversiones y el empleo en México , así como para que Estados Unidos tenga acceso a productos a precios accesibles, lo que reduciría los costos para los habitantes estadounidenses y aumentaría el empleo en ese país.

Sheinbaum recordó que el T-MEC simboliza la integración económica entre los tres países, donde parte de los productos se fabrica en México y otra parte en Estados Unidos, lo que aumenta el empleo en ambos territorios. La mandataria enfatizó que el buen funcionamiento de la colaboración es lo que su Gobierno le va a continuar apostando, y que el pueblo de los tres países desea mantener el tratado para acceder a los beneficios que derivan de él.

Además, Sheinbaum afirmó que competir de mejor manera con otras regiones es otro de los objetivos de no romper el convenio del T-MEC, ya que es mejor competir si México está asociado con Estados Unidos y Canadá





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