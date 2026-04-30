Sheinbaum respalda a Rocha Moya ante acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones de narcotráfico presentadas por Estados Unidos, asegurando que no hay motivo para temer si no existen pruebas. Se contempla un proceso de desafuero en caso de que se presenten evidencias.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido a las acusaciones de vínculos entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y el Cártel de Sinaloa, emanadas de una acusación formal presentada por autoridades estadounidenses.

En una conferencia matutina, Sheinbaum aseguró a Rocha Moya que 'no hay nada que temer' si no existen pruebas que respalden las acusaciones. La mandataria enfatizó que, en caso de que se presenten evidencias sólidas, se iniciaría un proceso de desafuero en contra del gobernador. La acusación, hecha pública en Nueva York, señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios mexicanos, tanto activos como retirados, por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión ilegal de armas.

Se les acusa de colaborar en el envío masivo de estupefacientes, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, desde México hacia Estados Unidos, desempeñando un papel crucial en la logística del Cártel de Sinaloa. La gravedad de la situación se agudiza al revelar que entre los acusados se encuentran al menos tres funcionarios pertenecientes al partido Morena, incluyendo al propio Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021, el alcalde de la capital del estado y un senador.

Otros funcionarios involucrados no están afiliados a ningún partido político. La acusación detalla que algunos de los individuos señalados han participado activamente en la campaña de violencia y represalias perpetrada por el Cártel de Sinaloa, manteniendo estrechos vínculos con la facción conocida como 'Los Chapitos', liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. La conexión de Rocha Moya con el cártel es particularmente llamativa, dado que en 2024 ya se vio envuelto en un escándalo similar.

Su nombre apareció en una carta escrita por Ismael 'El Mayo' Zambada, otro exlíder del cártel, quien afirmó haber sido secuestrado por uno de los hijos de 'El Chapo' creyendo que se dirigía a una reunión con el gobernador. Esta revelación añade una capa de complejidad y sospecha a las acusaciones actuales.

La reacción pública a las acusaciones ha sido abrumadoramente negativa, con más de 18 mil comentarios en respuesta a una publicación del gobernador Rocha Moya en su cuenta de X, donde rechazó las acusaciones estadounidenses. La mayoría de estos comentarios expresan rechazo y desconfianza. La presidenta Sheinbaum reiteró que se requiere pruebas contundentes para justificar una orden de aprehensión contra cualquiera de los acusados. Subrayó que actuaría de la misma manera independientemente de la afiliación partidista del gobernador involucrado.

La situación plantea serias interrogantes sobre la gobernabilidad y la seguridad en el estado de Sinaloa, así como sobre la capacidad del gobierno federal para combatir la corrupción y la influencia del crimen organizado en las instituciones públicas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recordado que la presentación de una declaración en ceros es obligatoria para los contribuyentes con obligaciones fiscales activas, incluso si no registran ingresos, lo que podría tener implicaciones en la investigación financiera de los acusados.

La transparencia y la rendición de cuentas serán cruciales para restaurar la confianza pública y garantizar la integridad del sistema político





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