Sheinbaum respalda acusaciones de fraude de Petro en elecciones colombianas

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum apoyó las denuncias de su homólogo colombiano Gustavo Petro sobre un posible fraude electoral en Colombia, generando controversia por su postura intervencionista.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , respaldó este sábado las acusaciones del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre un posible fraude en las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas el domingo pasado.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum mencionó directamente la palabra fraude al referirse al proceso electoral colombiano, una palabra que ni siquiera Petro había utilizado en sus publicaciones en redes sociales. El candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella resultó vencedor en la primera vuelta electoral frente a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que respalda a Petro.

La reacción de Sheinbaum generó controversia en México y Colombia, pues analistas señalan que la mandataria mexicana se adelantó a las propias afirmaciones de Petro, quien solo había cuestionado el sistema de conteo de votos sin calificar los resultados como fraudulentos. El sistema electoral colombiano, auditado por todos los partidos políticos y por una empresa internacional, ha sido calificado como eficiente, confiable y rápido en la emisión de resultados.

De hecho, fue el mismo sistema que permitió la victoria de Petro en las elecciones presidenciales de 2022. A pesar de ello, Petro afirmó en su cuenta de X que no aceptaba el preconteo y denunció que los algoritmos del software habían sido variados. Diversos analistas en Colombia calificaron la actitud del presidente como de mal perdedor. Iván Cepeda, tras realizar investigaciones propias, reconoció los resultados y afirmó que no existen irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude.

La postura de Sheinbaum, quien ha hecho una campaña en contra de la injerencia de Estados Unidos en México, contrasta con su rápida reacción ante el proceso electoral colombiano, que incluso superó en intensidad a la del propio Petro. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México posee información sobre la estrategia de Petro para desacreditar el software del órgano electoral, una práctica que lleva al menos un año.

Expertos en relaciones internacionales advierten que la diplomacia dogmática heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador continúa bajo el mando de Sheinbaum, a pesar de la llegada de Roberto Velasco como nuevo secretario de Relaciones Exteriores. En caso de que De la Espriella gane la segunda vuelta presidencial, México podría enfrentar un riesgo en el diálogo político con Colombia, un país clave en la región.

Actualmente, el gobierno mexicano no mantiene relaciones diplomáticas con Ecuador y Perú, y carece de diálogo político con Argentina y El Salvador. La situación se complica aún más con las recientes acusaciones de Cepeda, quien señaló que De la Espriella se robó la playera de la selección nacional de fútbol, convertida en símbolo de apoyo al ultraderechista, en una estrategia similar a la del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Cepeda emplazó a De la Espriella a debatir pronto, algo que no ocurrió durante la primera vuelta. La controversia refleja la tensión política en la región y la postura intervencionista de México en asuntos internos de otros países





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sheinbaum Petro Fraude Electoral Colombia Relaciones Internacionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claudia Sheinbaum presenta informe de rendición de cuentas en el Monumento a la RevoluciónA dos años de su investidura, la presidenta Claudia Sheinbaum dará su informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución, destacando la inauguración de 29 hospitales, la remodelación del aeropuerto Benito Juárez y el cumplimiento de los principios de la Cuarta Transformación, invitando a la ciudadanía a participar en plazas de todo el país.

Read more »

Claudia Sheinbaum to deliver second anniversary report in Mexico CityMexican President Claudia Sheinbaum will deliver an annual report on her administration's first six months, marking the second anniversary of her election victory.

Read more »

Clara Brugada convoca al informe de Claudia Sheinbaum en CDMX: ¿a qué hora y dónde será?El próximo 31 de mayo

Read more »

¿Fue su decisión o la ordenó la DEA?... Sheinbaum le responde a Calderón tras defender su guerra contra el narcoClaudia Sheinbaum respondió a Felipe Calderón tras la defensa de su estrategia de seguridad

Read more »