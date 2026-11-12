Sheinbaum responde a Trump sobre aranceles y caravanas migrantes en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum defiende la gestión migratoria tras la advertencia de Donald Trump sobre aranceles. Detalla el plan para las caravanas en Chiapas y las condiciones de estancia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha establecido una posición firme frente a la presión internacional ejercida por el mandatario estadounidense Donald Trump. En respuesta a las amenazas de duplicar los aranceles comerciales hacia México, Sheinbaum informó que el Gobierno federal está implementando estrategias para gestionar las caravanas de migrantes que atraviesan el estado de Chiapas con destino a la frontera norte. El objetivo principal es disuadir el cruce ilegal hacia Estados Unidos y facilitar el retorno de los viajeros a sus países de origen o, en casos específicos, su integración bajo condiciones reguladas en el territorio nacional.

Oficialidad de las caravanas y rutas migratorias actuales

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional confirmó la existencia de dos caravanas en movimiento en la actualidad. Estas agrupaciones viajan a través de Chiapas con la clara intención de llegar a la frontera norte de México para intentar cruzar hacia Estados Unidos. Sheinbaum Pardo enfatizó que su administración no oculta esta realidad, sino que actúa con transparencia sobre la situación geográfica y humana del momento. La información pública actual indica que las rutas están activas y la presencia de migrantes es un hecho documentado por la presidencia.

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Advertencia económica de Trump en Truth Social

La tensión diplomática se intensificó cuando Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social esta mañana. El expresidente estadounidense calificó la situación como una presunta invasión a su país, argumentando que el fenómeno ocurre después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. En su post, señaló que se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México. Trump afirmó que muchas personas en estas agrupaciones son individuos rechazados por otros países y que, aunque solicitan entrada, no serán aceptados en territorio estadounidense bajo su mandato.

Condiciones de estancia y disuasión del cruce

Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el Gobierno le informa a la población migrante que es muy difícil pasar a Estados Unidos. La presidenta explicó que si el objetivo de los viajeros es cruzar la frontera, no lo lograrán porque no existe esa posibilidad real en este contexto. A pesar de estas advertencias, Sheinbaum Pardo señaló que, cuando se brinda esta información veraz, la mayoría prefiere regresar a su país de origen. No obstante, mantiene la opción de que quienes lo deseen se queden en territorio nacional, sujeto a ciertas condiciones que el Estado evaluará y reglamentará.

Impacto económico y siguientes pasos oficiales

La amenaza de Trump de aumentar los aranceles a la República Mexicana si no se frena la llegada de migrantes representa un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Sheinbaum Pardo reafirmó que la prioridad es gestionar el flujo humano con dignidad y seguridad, sin ceder ante presiones económicas unilaterales. Los próximos pasos involucran la coordinación con las autoridades locales en Chiapas para monitorear las dos caravanas identificadas. La administración federal continuará informando sobre el estatus de las caravanas mientras aplica medidas que priorizan la soberanía migratoria y la estabilidad regional.