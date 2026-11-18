La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión bilateral con Tô Lâm en China, abordando comercio y la Cumbre APEC 2027 para impulsar relaciones bilaterales.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral en Shenzhen, China, con su homólogo vietnamita, Tô Lâm. El intercambio se desarrolló al margen de la cumbre actual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), buscando consolidar lazos estratégicos entre ambas naciones asiáticas y latinoamericanas.

El objetivo central de esta reunión fue discutir los flujos comerciales bilaterales y preparar el escenario para la próxima cumbre APEC 2027, la cual se celebrará en Vietnam. Este evento marca un hito en la agenda diplomática regional, ya que para 2028, México asumirá la sede principal del mecanismo de cooperación continental.

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Detalles de la reunión bilateral en Shenzhen

El gobierno de México confirmó a través de sus canales oficiales que la mandataria mexicana y el presidente vietnamita conversaron extensamente sobre las perspectivas económicas actuales. El encuentro tuvo lugar en el hotel donde se hospeda la presidenta Sheinbaum durante su estadía en territorio chino, permitiendo un diálogo directo y privado entre ambas delegaciones oficiales.

La delegación mexicana estuvo compuesta por un alto nivel de funcionarios clave para la discusión económica y política. Asistieron las titulares de las secretarías de Turismo, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Energía, demostrando el interés transversal del gobierno mexicano en fortalecer estas alianzas.

Posiciones de las partes y desequilibrio comercial

México se ha consolidado como el principal socio comercial de Vietnam en toda América Latina, posicionándose como una puerta de entrada estratégica para el mercado norteamericano. Las empresas vietnamitas ven al país azteca como una plataforma logística y productiva esencial para expandirse hacia el resto de Norteamérica mediante tratados de libre comercio existentes.

Sin embargo, la relación económica presenta desafíos significativos que deben ser abordados en estas negociaciones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta julio de 2026, Vietnam ocupó el cuarto lugar en la lista de países de los que México realiza sus importaciones.

En contraste, en materia de exportaciones hacia Vietnam, México se sitúa en la posición número 43. Esta diferencia abismal refleja un amplio desequilibrio comercial que ha sido objeto de debate entre los sectores productivos de ambos países, buscando mecanismos para equilibrar la balanza comercial a favor de los productos mexicanos.

Impacto real y próximos pasos diplomáticos

Los participantes en la reunión incluyeron a los secretarios de Economía, Salud y Relaciones Exteriores de México. La presencia de estas carteras indica que las discusiones no se limitaron al comercio, sino que abarcaron aspectos de salud pública y política exterior coordinada dentro del marco del APEC.

El gobierno mexicano compartió material audiovisual que muestra a los funcionarios de ambos países sentados en una mesa, firmando compromisos y discutiendo detalles técnicos del acuerdo. Este evento pone de manifiesto la voluntad de深化 la cooperación técnica y comercial entre ambas administraciones en los próximos años.

Además de la reunión bilateral, la presidenta Sheinbaum participará posteriormente en la fotografía de familia oficial de los líderes del APEC. Este acto protocolario es fundamental para la imagen institucional de México y su rol activo en la economía global.

El calendario diplomático de la mandataria mexicana también contempla una cena ofrecida por el presidente de China, Xi Jinping. En este evento, se prevé que Sheinbaum tenga un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas interacciones de alto nivel son cruciales para mantener la estabilidad de las relaciones trilaterales en un contexto geopolítico complejo.