La presidenta Claudia Sheinbaum confirmará reuniones con líderes globales en China, incluyendo un encuentro con Donald Trump en el marco del Foro APEC.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este 17 de noviembre que mantendrá una reunión presencial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El encuentro tendrá lugar en Shenzhen, China, y se enmarca en la agenda oficial del evento internacional al que asisten múltiples jefes de Estado.

Sheinbaum detalló los aspectos logísticos de la cita durante la conferencia de prensa diaria conocida como la Mañanera del Pueblo. La mandataria federal explicó que la interacción con su homólogo republicano será de carácter breve, programada con una diferencia de 14 horas respecto a otras actividades, y que se llevará a cabo a través de un enlace específico desde la sede del foro en territorio chino.

Also read Claudia Sheinbaum viaja a China para la cumbre de la APEC y reuniones diplomáticas

Estrategia económica y reducción de pobreza

Claudia Sheinbaum Pardo utilizó esta plataforma internacional para presentar los resultados del Plan México ante los líderes asistentes al Foro APEC. La presidenta federal subrayó el éxito de las acciones emprendidas durante sus primeros dos años de gobierno, poniendo especial énfasis en la reducción de la pobreza mediante la Cuarta Transformación de la Vida Pública.

Según los datos expuestos por la mandataria y respaldados por el Banco Mundial, alrededor de 17 millones de personas salieron de la pobreza gracias al nuevo modelo económico implementado. Sheinbaum destacó que estos avances significativos en bienestar social fueron uno de los puntos centrales de sus conversaciones con los mandatarios presentes en el encuentro multilateral.

Vínculos estratégicos con China y Canadá

Además de la cita con Donald Trump, Sheinbaum detalló reuniones clave con figuras globales como el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Con Xi Jinping, abordaron la importancia de estrechar los vínculos bilaterales, enfocándose en áreas críticas como el desarrollo tecnológico, la cooperación científica y el turismo internacional entre ambas naciones.

Respecto al diálogo con Mark Carney, la presidenta mexicana resaltó el cumplimiento de las metas establecidas en un plan de acción conjunto. Este acuerdo ha generado un crecimiento tangible en el intercambio comercial entre México y Canadá, así como un aumento significativo en las inversiones bidireccionales, creando nuevas oportunidades económicas que se extienden más allá de la frontera bilateral.

Visita hospital inteligente y gestión interna

Durante la permanencia de Claudia Sheinbaum Pardo en el extranjero, la agenda contempla una visita técnica a un hospital inteligente en China. El objetivo principal de esta inspección es analizar las instalaciones y tecnologías implementadas, con la intención expresa de replicar este modelo avanzado de salud en México en el futuro cercano.

Para garantizar la continuidad operativa durante su ausencia, la mandataria federal extendió un reconocimiento público a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Sheinbaum confirmó que la funcionaria se mantiene a cargo de las labores del gobierno, asegurando la estabilidad administrativa mientras se desarrollan los eventos internacionales del Foro APEC.