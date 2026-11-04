Sheinbaum valora triunfos electorales en EE.UU. y Morena enfrenta crítica por monederos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destaca a Becerra e Hinojosa en EE.UU. Mientras el PAN exige transparencia sobre tarjetas de Morena.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un comunicado oficial tras las elecciones intermedias en Estados Unidos, destacando específicamente los resultados obtenidos por dos políticos con ascendencia mexicana. La Mandataria federal identificó al gobernador electo de California, Xavier Becerra, y a la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, como figuras que reflejan el sentir de la población estadounidense. Sheinbaum Pardo consideró que estos triunzos representan una satisfacción para los ciudadanos mexicanos debido a los vínculos familiares de ambos funcionarios con su país de origen.

Análisis del Sentimiento Popular Estadounidense

Claudia Sheinbaum Pardo respondió a cuestionamientos periodísticos afirmando que los resultados electorales muestran claramente el sentimiento del pueblo estadounidense. La Presidenta subrayó que tanto Xavier Becerra como Gina Hinojosa mantienen un fuerte vínculo con la comunidad mexicana, ya que uno o ambos de sus padres nacieron en México. Este factor genealógico fue señalado por la mandataria como un motivo de orgullo nacional, evidenciando la participación y el reconocimiento de los mexicano-estadounidenses en la política norteamericana.

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Posición Bilateral y Soberanía Nacional

Frente a preguntas sobre cómo estos cambios políticos afectan directamente a México, la jefa del Estado Ejecutivo pidió prudencia y detalló la postura gubernamental vigente. Sheinbaum Pardo estableció que, independientemente de los resultados electorales, su administración busca mantener la mejor relación bilateral posible. Este enfoque se basa en garantizar siempre el respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y una coordinación sin subordinación entre ambas naciones.

La Presidenta aclaró que este principio rector aplica en todas las materias, incluyendo relaciones comerciales y de seguridad. Confirmó que las pláticas relacionadas con temas comerciales continúan desarrollándose de manera normal, siguiendo la dinámica habitual de cooperación internacional que ha caracterizado la gestión actual.

Controversia sobre Monederos Electrónicos en el Congreso

En el ámbito interno, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados reconoció oficialmente la repartición de monederos electrónicos entre sus legisladores. El grupo parlamentario argumentó que esta distribución constituye una prerrogativa a la que tienen acceso todos los grupos políticos representados. Sin embargo, partidos de oposición rechazaron rotundamente contar con dicho beneficio y exigieron una investigación inmediata sobre el uso y reparto de las tarjetas marca Broxel, precargadas con 10 mil pesos cada una.

Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano, aseguró categóricamente que su bancada nunca ha recibido dicha prerrogativa. La diputada exigió que Morena aclare el origen de esos recursos, señalando que no tienen conocimiento respecto a ese tipo de beneficios. Laura Ballesteros, también de Movimiento Ciudadano, advirtió que la discusión no radica en la cantidad de tarjetas, sino en la legitimidad de otorgar privilegios legislativos mientras se cuestiona la transparencia del INE.

Exigencia de Transparencia y Rendición de Cuentas

Kenia López Rabadán, diputada federal del PAN y expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, negó que su grupo parlamentario reciba tarjetas como prerrogativa. López Rabadán declaró que los legisladores panistas no tienen acceso a instrumentos similares a los distribuidos en el grupo mayoritario de Morena. Consideró que este tipo de beneficios deterioran la figura del legislador y abonan a prácticas poco transparentes de los servidores públicos.

La congresista panista solicitó que se aclare el origen de los recursos asignados a través de estas tarjetas por la máxima publicidad del erario público. López Rabadán enfatizó que es obligatorio para los legisladores que hacen leyes cumplir con la transparencia y el pago de impuestos correspondientes. Argumentó que la falta de claridad en estos asuntos viola principios éticos y legales fundamentales para la institución legislativa.