Sheinbaum viaja a China para APEC 2026 y lanzamiento de IA en Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum inicia viaje a China para el Foro APEC 2026. Se reunirá con Xi Jinping y presentará aplicación de IA para salud pública.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, partió desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia la República Popular China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Su presencia en la cumbre regional está programada para los días 17, 18 y 19 de noviembre, con el objetivo principal de sostener reuniones bilaterales de alto nivel, destacando el encuentro previsto con el presidente chino, Xi Jinping.

El despegue oficial de la aeronave presidencial se llevó a cabo a las 0:35 horas del domingo desde la terminal capitalina. La ruta planificada incluye una escala técnica y de descanso en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, donde la embarcación arribará a las 2:10 horas del tiempo local, correspondiente a las 3:10 horas de la Ciudad de México. Desde allí, el vuelo prosigue hacia Shenzhen, China, en una etapa final que tendrá una duración estimada de 15 horas.

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Logística del Viaje Presidencial

La mandataria llegó al recinto aeroportuario pasadas las 23:00 horas del sábado, dirigiéndose directamente a la sala 23 para el embarque sin transitar por los filtros de salida internacional habituales. El trayecto total desde la capital mexicana hasta su destino final en Asia contempla una duración programada de casi 20 horas. Durante su estancia en las instalaciones de salida, Sheinbaum Pardo posó para fotografías con la tripulación encargada de la misión y con algunos pasajeros presentes en el terminal.

Delegación Oficial y Agendas Comerciales

El contingente presidencial está integrado por miembros del primer círculo de su gabinete, incluyendo a los secretarios de Economía, Salud, Energía, Ciencia y Tecnología. A este grupo se sumará posteriormente el Canciller Roberto Velasco, quien ya salió hacia la región para una visita oficial previa a Japón. También viajan representantes del sector empresarial mexicano para aprovechar las oportunidades de intercambio comercial en el Foro APEC 2026.

Prioridad en Inteligencia Artificial y Salud

Un eje central de la agenda de la mandataria en este viaje es la presentación y promoción de una nueva aplicación desarrollada con inteligencia artificial. Esta herramienta tecnológica está diseñada específicamente para prevenir y atender problemas de salud pública, alineándose con los objetivos de modernización del sistema sanitario del país. El gobierno federal busca establecer alianzas estratégicas en la región Asia-Pacífico para la implementación de estas soluciones digitales.

Regreso y Actividades Nacionales

De acuerdo con el documento oficial enviado al Senado de la República, las actividades de la presidenta en territorio chino concluyen el 19 de noviembre. Se ha planificado su retorno a México con suficiente antelación para garantizar su asistencia al Desfile del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana. Este evento nacional marca el cierre formal de sus compromisos internacionales en esta gira, reasumiendo sus funciones domésticas con prioridad en la salud pública.