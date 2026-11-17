La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney destacan el aumento del 18% en el comercio bilateral y las 120 iniciativas cumplidas en la cumbre de la APEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión estratégica con el primer ministro Mark Carney durante la cumbre de la APEC 2026, realizada en la ciudad china de Shenzhen. El encuentro tuvo como objetivo principal consolidar los vínculos diplomáticos y económicos entre México y Canadá, dos naciones que han buscado fortalecer su posición en el comercio internacional frente a los desafíos globales actuales.

Fortalecimiento del Comercio Bilateral Mexicano-Canadiense

La mandataria mexicana definió la relación entre México y Canadá como extraordinaria, destacando los resultados tangibles del plan de acción bilateral desarrollado hace aproximadamente un año. Según los datos presentados, este acuerdo ha generado un incremento significativo tanto en el volumen de comercio como en la inversión recíproca entre ambos países. Los empresarios mexicanos han aumentado su presencia en territorio canadiense, mientras que las empresas canadienses también consolidan su operación en México.

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Logros Concretos del Plan de Acción Conjunto

Mark Carney confirmó el éxito operativo del acuerdo al anunciar que se habían cumplido 120 de las iniciativas programadas en el plan de trabajo bilateral. El primer ministro canadiense interpretó esta cifra como un indicador claro de la fortaleza y la madurez de la relación diplomática entre Ottawa y la Ciudad de México. Este cumplimiento parcial del calendario de acciones demuestra una alineación efectiva en las agendas de desarrollo económico de ambas administraciones.

Cifras del Aumento Comercial y Proyecciones

El primer ministro Mark Carney compartió estadísticas precisas que ilustran el crecimiento del intercambio comercial durante el año en curso. Reportó un incremento del 18% en el comercio bilateral este año, sumado a un aumento acumulado del 60% en los últimos cinco años. Además, señaló que la inversión de México en Canadá y la inversión canadiense en México se están incrementando de manera paralela y sostenida.

Enfoque en el Tratado Comercial con Estados Unidos

Un tema central abordado en la reunión fue la preparación conjunta respecto al tratado comercial con Estados Unidos, uno de los puntos clave de la agenda económica de la región. La presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney coincidieron en la necesidad de una estrategia coordinada para negociar con su vecino del norte. Ambos líderes enfatizaron la importancia de mantener una posición unificada para proteger los intereses económicos de México y Canadá.

El encuentro concluyó con declaraciones positivas sobre la apertura de nuevas oportunidades de intercambio y la intención de seguir colaborando con socios globales. Mark Carney subrayó que este trabajo continúo incluye la interacción con Estados Unidos, finalizando su intervención con optimismo sobre el futuro comercial de la alianza binacional en el contexto de la APEC.