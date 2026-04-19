Sheinbaum y Presidente Español Abordan Conquista y Fortalecen Lazos en Barcelona

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Gobierno español se reunieron en Barcelona durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. La conversación, que se extendió por casi una hora, abarcó la situación global, las relaciones entre la Unión Europea y México, y el fortalecimiento de los lazos bilaterales. Un punto central del encuentro fue la histórica controversia en torno a la conquista de México, donde Sheinbaum reiteró la importancia del reconocimiento de los agravios y la grandeza de las culturas originarias, mientras el presidente español reconoció los abusos ocurridos.

Durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , sostuvo un encuentro significativo con el presidente del Gobierno español. La reunión, que tuvo una duración aproximada de una hora, se centró en una amplia gama de temas de interés mutuo. Se abordó la coyuntura global actual, el estado de las relaciones entre la Unión Europea y México, y las estrategias para continuar fortaleciendo los lazos culturales, económicos y sociales que unen a ambas naciones.

Sin embargo, un componente central de la conversación, y un punto de considerable relevancia histórica para México, fue la persistente polémica en torno a los sucesos ocurridos durante la conquista del territorio mexicano. La mandataria mexicana enfatizó la importancia que reviste para su país el 'reconocimiento de lo que fue la conquista'. Durante el diálogo, Sheinbaum expuso la magnitud y la grandeza de las culturas originarias de México que florecieron antes de la llegada de los españoles. Según fuentes del Gobierno español, el presidente del país europeo mostró acuerdo con esta perspectiva.

La conversación también incluyó un reconocimiento explícito por parte del mandatario español de que en la conquista de América hubo 'mucho abuso', en respuesta a las reiteradas peticiones de México para que España ofrezca una disculpa formal por los agravios infligidos en aquel periodo. Cabe recordar que Sheinbaum ha respaldado en diversas ocasiones la solicitud de disculpas planteada previamente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI a través de una carta. La ausencia de una disculpa formal por parte de la Corona española había llevado, incluso, a que el Gobierno español decidiera no enviar ningún representante a un acto relacionado con este tema.

Al llegar a Barcelona para su primera visita oficial a España como presidenta electa, Sheinbaum declaró enfáticamente que 'nunca' existió una crisis diplomática con España, sino más bien el deseo de que 'se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria'. El presidente español, por su parte, compartió en su cuenta de X detalles sobre el encuentro, señalando que conversó con la presidenta Sheinbaum sobre la situación global y la manera de avanzar en las relaciones entre la UE y México. Destacó una 'gran sintonía' entre ambos respecto a cómo continuar estrechando sus 'tan especiales lazos culturales, económicos y sociales'.

Anunció también como una 'gran noticia' el hecho de que México será la sede de la próxima Cumbre en Defensa de la Democracia. En un mensaje posterior, junto a una fotografía de ambos mandatarios, reafirmó desde Barcelona el compromiso compartido con la democracia y el multilateralismo, en un momento considerado 'clave' para América Latina y el mundo. La reunión con la mandataria mexicana se produjo después de que el presidente español también se reuniera con el canciller mexicano.

En su mensaje, el mandatario español afirmó: 'España y México mantenemos profundos lazos que reforzamos hoy. En un momento clave para América Latina y el mundo, reafirmamos desde Barcelona nuestro compromiso con la democracia y el multilateralismo'. La trascendencia de este encuentro radica no solo en la profundización de las relaciones bilaterales actuales, sino también en el abordaje de aspectos históricos sensibles que buscan una reconciliación y un entendimiento mutuo para el futuro.

La cumbre en Barcelona sirvió como plataforma para este diálogo constructivo, sentando las bases para una cooperación más sólida y una comprensión más profunda entre España y México.





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