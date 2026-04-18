Sheinbaum y Sánchez fortalecen lazos: Cultura, energías renovables y el pasado en el centro de su encuentro en Barcelona

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro productivo con el presidente español Pedro Sánchez en Barcelona, donde abordaron temas cruciales como la promoción de la cultura mexicana, la cooperación en energías renovables y la importancia del reconocimiento histórico de la conquista, sentando las bases para una relación bilateral renovada.

La relación diplomática entre México y España ha experimentado un notable acercamiento tras un encuentro entre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente español Pedro Sánchez en Barcelona, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. Este diálogo, que tuvo lugar el pasado 18 de abril, marca un hito en la recomposición del vínculo bilateral, el cual atravesó un periodo de tensión hace algunos años.

Durante su reunión, Sheinbaum y Sánchez exploraron diversas áreas de cooperación e intercambio. Uno de los puntos centrales de la conversación fue la iniciativa de seguir enviando exposiciones que resalten la grandeza de las culturas originarias de México, abarcando desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. El presidente español mostró su pleno acuerdo con esta propuesta, evidenciando un interés compartido por la difusión del patrimonio cultural mexicano. Adicionalmente, se discutieron temas de vital importancia como las energías renovables, un campo en el que ambas naciones buscan potenciar sus esfuerzos conjuntos para un futuro más sostenible. En este sentido, Sheinbaum extendió una invitación a Sánchez para que España participe activamente en la próxima cumbre que se celebrará en México el próximo año, reafirmando el compromiso de ambos países con la democracia y la cooperación internacional.

Este encuentro se produce en un contexto de restablecimiento de las relaciones, tras la decisión del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de 'pausar' la relación diplomática en febrero de 2022, a raíz de una serie de desacuerdos, incluida la solicitud de una disculpa formal por parte de la Corona española por la conquista de México. Al ser consultada sobre si se abordó esta solicitud de perdón, la presidenta Sheinbaum confirmó que se habló sobre la trascendencia del reconocimiento de la conquista para México. Destacó la importancia de recordar la llegada de los españoles y mencionó la carta de Carlos V, en la que se reconocen los abusos cometidos por Hernán Cortés, subrayando la necesidad de continuar trabajando en este tema de memoria histórica.

Si bien ha habido gestos de acercamiento por parte de la Corona española, como la visita del Rey Felipe VI a la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid en marzo de 2026, Claudia Sheinbaum no prevé un encuentro formal con el monarca en el corto plazo. Sin embargo, el diálogo establecido con Pedro Sánchez abre nuevas vías para una colaboración más estrecha y fructífera, sentando las bases para una relación bilateral fortalecida y orientada hacia el futuro, sin dejar de lado la necesaria reflexión sobre el pasado.





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