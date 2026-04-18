La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de España, Pedro Sánchez, acordaron en la Cumbre en Defensa de la Democracia restablecer el diálogo comercial y cultural, y discutieron la importancia del perdón por los abusos de la Conquista. Se espera un intercambio cultural y un fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , y su homólogo español, Pedro Sánchez , han alcanzado un importante acuerdo para restablecer el diálogo comercial y cultural entre ambas naciones, marcando un hito en las relaciones bilaterales tras la Cumbre en Defensa de la Democracia. Durante su encuentro, ambos líderes abordaron temas históricos de gran calado, incluyendo la posibilidad de avanzar en un proceso de perdón por los abusos ocurridos durante la Conquista española.

Sheinbaum informó tras la reunión que se produjo un acercamiento significativo por parte del presidente Sánchez y del Rey de España, un gesto que fue recibido con reconocimiento y la convicción de que el diálogo continuo es fundamental. En este sentido, la mandataria mexicana expresó su entusiasmo por la disposición de España para enviar exposiciones que resalten la grandeza de las culturas originarias de México, tanto de la época prehispánica como contemporánea. La propuesta de Sheinbaum de organizar la misma cumbre el próximo año en México fue aceptada con agrado, prometiendo un futuro de colaboración y fortalecimiento de lazos.

Un punto central de la conversación giró en torno a la necesidad de abordar el legado de la Conquista. Sheinbaum compartió detalles sobre la carta del Emperador Carlos V, en la que se reconoce la existencia de abusos cometidos por Hernán Cortés, y subrayó la importancia de seguir trabajando hacia un proceso de perdón mutuo. Esta iniciativa busca sanar heridas históricas y construir un futuro de entendimiento y respeto entre ambos países.

Adicionalmente, Sheinbaum aprovechó la ocasión para reiterar su apoyo a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con un mensaje de solidaridad desde España. En el ámbito de la seguridad y la defensa, la presidenta mexicana explicó los pormenores de su propuesta de destinar el 10% del gasto en armamento a la promoción de la paz. Esta iniciativa, según detalló, tiene como objetivo fomentar la armonía entre las naciones participantes y fortalecer la defensa de la soberanía de Cuba ante cualquier eventual escenario de invasión.

La agenda de Sheinbaum en España también incluyó un encuentro con la comunidad mexicana residente en Barcelona, donde fue recibida con calidez y donde compartió su mensaje de paz: Viva la paz siempre. La mandataria reafirmó su compromiso con la diplomacia y la cooperación internacional, buscando siempre tender puentes y fortalecer los lazos de hermandad. La Cumbre en Defensa de la Democracia sirvió como plataforma para estos importantes acuerdos y para sentar las bases de una relación más sólida y constructiva entre México y España, abordando tanto los desafíos presentes como las lecciones del pasado





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