La presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump se reunirán en Miami durante el G20 el 14 y 15 de diciembre para cerrar negociaciones comerciales bilaterales tras avances en China.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmaron la celebración de una nueva cumbre bilateral durante los días 14 y 15 de diciembre en Miami, Florida. Este encuentro se enmarcará dentro de la cumbre de líderes del Grupo de los Veinte (G20), donde ambos mandatarios buscarán finalizar las negociaciones comerciales que han mantenido en las últimas semanas. La noticia fue ratificada por el canciller mexicano, Roberto Velasco, durante una entrevista radial, asegurando que el objetivo final es anunciar un acuerdo comercial mutuamente beneficioso.

Confirma Roberto Velasco reunión en el G20 de Miami

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló que el diálogo entre ambos gobiernos continúa activo y con un rumbo claro hacia la concretización de pactos económicos. Velasco explicó que, tras la reunión previa sostenida en Shenzhen, China, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), existe un compromiso firme de seguir trabajando para alcanzar consensos. La cita en Florida representa la oportunidad estratégica para presentar los frutos de esas pláticas técnicas y administrativas que han estado llevando a cabo las delegaciones de ambos países.

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Avances técnicos impulsados por Marcelo Ebrard en China

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió los detalles de la reunión de veinte minutos que sostuvo con Donald Trump en China, la cual calificó como positiva y constructiva. Durante ese intercambio, Sheinbaum informó directamente al mandatario estadounidense sobre el estado de las negociaciones comerciales, destacando que los trabajos liderados por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, han progresado significativamente. La mandataria mexicana señaló explícitamente que los avances en las pláticas entre Ebrard y sus contrapartes estadounidenses son muy avanzados, lo que genera una expectativa alta sobre el desenlace de las conversaciones.

Posiciones de Donald Trump sobre superávit y comercio

Por su parte, Donald Trump expresó, a su regreso a Washington, que México y Estados Unidos se encuentran muy cerca de concretar un acuerdo comercial. Sin embargo, el presidente estadounidense estableció una condición clave al admitir su cercanía al cierre: declaró que no permitirá que México mantenga un superávit comercial frente a su nación. Esta postura introduce un elemento crítico en las negociaciones finales, ya que el equilibrio de la balanza comercial se ha convertido en un punto de discusión fundamental para que el pacto pueda ser firmado sin reservas por la parte estadounidense.

Impacto económico y próximos pasos en la agenda bilateral

La próxima reunión en Miami del 14 y 15 de diciembre se perfila como el escenario definitivo para dar seguimiento a los puntos pendientes y buscar consensos en materia comercial. Las diferencias que persisten en la relación económica bilateral, particularmente en torno al equilibrio de la balanza comercial, serán el foco central de las discusiones entre Sheinbaum y Trump. El anuncio previsto para esta fecha en Florida no solo marcaría el fin de una ronda de negociaciones intensas, sino que también definiría el rumbo de las relaciones económicas entre ambas potencias para el próximo periodo.