La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump se reunieron en China para dialogar sobre el T-MEC. Acordaron un nuevo encuentro para diciembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump sostuvieron una reunión de veinte minutos en China para abordar la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Este encuentro bilateral se desarrolló en la ciudad de Shenzhen y tuvo como objetivo principal examinar el estado actual de las negociaciones comerciales entre ambas naciones. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo constructivo para resolver los puntos pendientes que afectan la integración económica regional.

Detalles clave del encuentro comercial

Este encuentro bilateral se desarrolló en la ciudad de Shenzhen y tuvo como objetivo principal examinar el estado actual de las negociaciones comerciales entre ambas naciones. Durante la sesión, Claudia Sheinbaum explicó que el secretario estadounidense realizó un balance de las conversaciones previas, destacando que los trabajos se encuentran en una etapa avanzada. La mandataria mexicana señaló que, aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo en esta ocasión, el progreso es significativo y requiere seguimiento constante.

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Funcionarios estadounidenses presentes

La delegación estadounidense estuvo compuesta por cuatro altos funcionarios clave para la política económica exterior de Washington. Marco Rubio, secretario de Estado, participó para representar los intereses de la política exterior estadounidense en estos temas. Howard Lutnick, secretario de Comercio, estuvo presente para discutir asuntos relacionados con la política comercial y el desarrollo económico bilateral.

Además, Stephen Miller, alto funcionario de la Casa Blanca identificado como jefe de Gabinete, formó parte del equipo negociador. Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, completó el grupo responsable de las negociaciones y prioridades comerciales de Washington. La presencia de este equipo técnico reflejó la alta prioridad que ambos gobiernos otorgan a la agenda económica actual.

Actitud positiva y canales abiertos

Claudia Sheinbaum describió la actitud de Donald Trump como positiva durante la conversación y elogió su disposición para dialogar. La presidenta afirmó que el mandatario estadounidense estaba de muy buen ánimo durante el intercambio, lo cual facilitó la comprensión mutua de las posiciones de cada país. Este tono constructivo es fundamental para avanzar en los puntos más sensibles del tratado sin generar fricciones diplomáticas mayores.

Aunque la conversación fue breve, la mandataria consideró que permitió dar seguimiento a los trabajos comerciales y fortalecer la comunicación entre ambos gobiernos. Sheinbaum también informó que ambos gobiernos mantendrán abiertos sus canales de comunicación para continuar abordando los asuntos pendientes. Esta comunicación directa busca evitar malentendidos y garantizar que los temas urgentes se traten con la celeridad necesaria.

Compromiso de reencuentro en diciembre

Uno de los principales resultados de la reunión fue el compromiso de sostener un nuevo encuentro presidencial en diciembre. Este acuerdo establece una fecha clara para retomar las negociaciones una vez que los equipos técnicos hayan avanzado en sus respectivos informes. La cita para diciembre servirá como un hito crucial para evaluar si se pueden cerrar los capítulos más disputados del tratado.

Aunque la mandataria no precisó una fecha concreta para concluir las negociaciones finales, confirmó que existe un avance importante en los trabajos relacionados con la revisión del acuerdo. La expectativa es que este segundo encuentro permita dar un paso más hacia la estabilidad comercial que requieren las economías de México y Estados Unidos. El mundo observa con atención cómo evoluciona esta relación estratégica durante el próximo trimestre.