La presidenta Claudia Sheinbaum y el líder chino Xi Jinping firman acuerdo para impulsar comercio y turismo en medio de tensiones globales.

La presidenta Claudia Sheinbaum inició su primera jornada de actividades oficiales en territorio chino con un encuentro bilateral de alto nivel con el presidente Xi Jinping. Este encuentro se llevó a cabo en Shenzhen, durante la clausura del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC), marcando un hito en la agenda externa de la administración mexicana. La visita busca consolidar lazos comerciales y políticos en un contexto de reconfiguración de las alianzas económicas globales.

Ruptura de protocolos diplomáticos y nueva era

Claudia Sheinbaum declaró enfáticamente que este encuentro inicial representa el comienzo de una nueva era en las relaciones diplomáticas entre México y China. La líder mexicana y el mandatario chino se sentaron frente a frente, rodeados por sus respectivas delegaciones oficiales, para establecer los cimientos de esta colaboración. El tono de la reunión fue de apertura estratégica, alejándose de protocolos más rígidos del pasado para priorizar el diálogo directo sobre temas de interés mutuo.

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Áreas clave de cooperación bilateral y económica

La presidenta Sheinbaum detalló que los sectores prioritarios para la colaboración incluyen el turismo, la salud, la ciencia y la tecnología, así como la educación. Estas áreas fueron seleccionadas por su potencial para generar valor agregado y bienestar social en ambos países. México ya exporta productos como el cobre y vehículos a China, pero la administración actual busca diversificar y ampliar estos flujos comerciales. El objetivo es atraer inversiones que fortalezcan la infraestructura y la competitividad del mercado mexicano.

Discurso ante empresarios y filosofía de desarrollo

Antes de la reunión bilateral, Claudia Sheinbaum se dirigió a una audiencia de aproximadamente mil empresarios representantes de las 21 economías que integran el foro APEC. En su intervención, la presidenta invocó la máxima popular de Benito Juárez sobre la convivencia entre individuos y naciones. Hizo un llamado a evitar que la competencia económica derive en el aplastamiento o estancamiento de alguna de las partes involucradas.

Sheinbaum subrayó que México garantiza condiciones estables para invertir, pero dejó claro que su rol no es simplemente ofrecer oportunidades de inversión en solitario. Por el contrario, la estrategia busca un crecimiento conjunto donde México y todas las economías participantes prosperen simultáneamente. Este enfoque refleja una visión de integración regional que rechaza las dinámicas de sumidero o dependencia unilateral.

Agenda política y próxima reunión con Donald Trump

En el marco de estas negociaciones en Asia, la presidenta Sheinbaum confirmó que mañana, miércoles, participará en una reunión breve con Donald Trump. Este encuentro se produce en un contexto de tensiones comerciales y de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). México espera que productos nacionales como el aguacate y el tequila ganen mayor presencia en el mercado chino, aprovechando esta ventana diplomática. La administración mantiene una vigilancia estrecha sobre los desenlaces de ambas reuniones clave.