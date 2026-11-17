La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el líder chino Xi Jinping firmaron acuerdos clave para impulsar la cooperación en salud, ciencia y economía en el Foro APEC en Shenzhen.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión bilateral estratégica con el mandatario chino, Xi Jinping, en la ciudad de Shenzhen. Este encuentro, enmarcado dentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC), tiene como objetivo principal fortalecer la colaboración entre ambas naciones en áreas clave como la salud, la ciencia y la economía.

Celebración de la cooperación tecnológica

El líder mexicano destacó su interés en adoptar tecnologías avanzadas, específicamente mencionando la colaboración en hospitales inteligentes que integran inteligencia artificial, robótica y análisis masivo de datos. Asimismo, Sheinbaum mostró interés en conocer el modelo chino de incineración de residuos para transformarlos en energía, así como en el desarrollo científico y tecnológico conjunto. Ambos gobiernos buscan expandir las fuentes renovables de energía en México, incluyendo proyectos con paneles fotovoltaicos.

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Contexto del viaje y estrategia económica

Este viaje marca el fin de una pausa diplomática de nueve años, durante la cual ningún presidente mexicano visitó a su segundo mayor socio comercial. El intercambio anual entre México y China supera los 100,000 millones de dólares, aunque la balanza comercial favorece ampliamente a China. Por cada dólar que México exporta al gigante asiático, le compra 13 dólares, lo que refleja la asimetría comercial actual.

Visión de Sheinbaum para los comercios bilaterales

La presidenta adelantó que el comercio no sería el único tema central, pero sí un pilar fundamental. Durante su viaje, Sheinbaum buscó la posibilidad de que más productos mexicanos lleguen al mercado chino, ampliando las oportunidades de exportación. Este esfuerzo se produce después de que México elevara los aranceles en determinados sectores a importaciones de países sin tratado de libre comercio, como China, como parte de su estrategia para fomentar la producción nacional.

Relaciones bilaterales y diplomacia previa

Xi Jinping y Sheinbaum ya se habían reunido en noviembre de 2024 al margen de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. En esa ocasión, la mandataria mexicana agradeció a China la ayuda recibida para la recuperación de Acapulco tras el paso de los huracanes. Este nuevo encuentro se lleva a cabo en la Villa Kylin de Shenzhen, donde el mandatario chino también recibió previamente al primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien acordó una nueva reducción de aranceles.

Implicaciones regionales y globales

La presidenta aclaró que esta cita no supone un problema para las negociaciones comerciales de México con Estados Unidos. El encuentro ocurre un día después de que Sheinbaum participara en un evento ante más de mil empresarios del Pacífico, a los que expuso el Plan México para atraer inversiones. El viaje de Sheinbaum incluye titulares de su gabinete principal y busca reafirmar la posición de México en el escenario global.