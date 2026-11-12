Sheinbaum y Xi Jinping refuerzan lazos comerciales y tecnológicos en China

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping en la Cumbre APEC para impulsar cooperación en hospitales inteligentes y energías renovables sin firmar TLC.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emprendió una gira de trabajo oficial hacia China durante la próxima semana, con el objetivo central de sostener una reunión estratégica con su homólogo chino, Xi Jinping. Este encuentro bilateral está diseñado para consolidar y profundizar la colaboración entre ambas naciones en sectores críticos como el comercio internacional y el desarrollo tecnológico, marcando un hito en las relaciones diplomáticas de la región.

Cumplimiento del programa diplomático y agenda APEC

El viaje de la mandataria federal está estrictamente vinculado a su participación en la Cumbre de la APEC, la cual se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre en territorio chino. Durante este evento multilateral, México aprovechará la oportunidad para abordar con el gobierno de Pekín proyectos específicos de cooperación técnica, incluyendo la implementación de hospitales inteligentes, el impulso de energías renovables, la transformación avanzada de residuos y el desarrollo científico conjunto.

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Para asegurar el seguimiento de estos acuerdos, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, permanecerá en el país asiático por más días de los previstos originalmente. Su estadía extendida tiene como propósito tratar asuntos comerciales complementarios que no fueron cubiertos en las sesiones de alto nivel, garantizando así una continuidad diplomática y operativa entre los ministerios de ambos países.

Enfoque en salud pública y fuentes de energía limpia

Uno de los intereses principales expresados por Claudia Sheinbaum durante esta visita es el conocimiento directo del modelo chino de hospitales inteligentes. La presidenta mexicana busca evaluar la viabilidad y los mecanismos para incorporar esta tecnología avanzada en el sistema de salud nacional, con el fin de mejorar la eficiencia y la atención médica para la población mexicana.

Además de la sanidad, la agenda bilateral incluye una búsqueda activa de cooperación en la generación de energía solar y paneles fotovoltaicos. Sheinbaum expondrá los lineamientos del Plan México ante sus contrapartes asiáticas, destacando que el interés fundamental es ver cómo pueden incorporar de una manera mucho más bilateral el desarrollo de las fuentes renovables de energía en el territorio nacional.

Posición clara sobre tratados de libre comercio existentes

A pesar de la intensidad de las negociaciones comerciales, la presidenta federal descartó rotundamente la posibilidad de firmar un nuevo tratado de libre comercio con China durante su estadía. Sheinbaum aclaró que, si bien no existe un acuerdo de esta naturaleza con el país asiático ni existe una intención política de avanzar hacia él, la relación comercial actual es considerada muy importante para la economía de México.

La mandataria recordó que México ya cuenta con un tratado de libre comercio consolidado con Estados Unidos y Canadá. Esta estructura existente define el marco legal y comercial predominante, lo que permite a Beijing y Ciudad de México centrarse en una cooperación sectorial específica sin necesidad de modificar los grandes bloques comerciales existentes.

Role destacado y declaraciones sobre relaciones internacionales

En el contexto de la Cumbre APEC, Claudia Sheinbaum ocupará un papel protagónico al ser designada como oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios. Este consejo está integrado por aproximadamente 1,000 empresarios provenientes de las 21 economías participantes. Según lo detallado por Marcelo Ebrard, la presidenta será la única jefa de Estado, junto con Xi Jinping, que dirigirá un mensaje formal a estos representantes empresariales clave.

La agenda de la mandataria mexicana también prevé reuniones bilaterales directas con representantes de Canadá, Australia y Vietnam, además de su participación en la Plenaria de Líderes. Es fundamental destacar que México asumirá la presidencia de la APEC en 2028, momento en el que albergará la cumbre de ese año, lo cual añade una capa de responsabilidad y planificación a largo plazo a las negociaciones actuales.

Finalmente, Sheinbaum negó que esta reunión con Xi Jinping afecte negativamente su relación con Donald Trump. La presidenta afirmó que mantiene agendada una cita con el presidente de Estados Unidos en Mar-A-Lago, Florida. Esta reunión ocurrirá en el marco del programa de la cumbre del G20, programada para diciembre de este año, demostrando el equilibrio diplomático que busca mantener México con sus socios comerciales tradicionales.