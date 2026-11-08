SHIFT UP y Level Infinite enfrentan crisis tras ciberataque a NIKKE PC

El lanzador de NIKKE en PC sufrió una brecha de seguridad que expuso a los usuarios a malware. SHIFT UP y Level Infinite reconocen la vulnerabilidad y ofrecen compensación por el incidente.

La celebración del cuarto aniversario de Goddess of Victory: NIKKE se vio ensombrecida por un grave incidente de seguridad informática que afectó a la infraestructura digital de la desarrolladora surcoreana SHIFT UP . El evento, programado habitualmente para fines de noviembre con el fin de conmemorar el lanzamiento del título de juego como servicio, se convirtió en un escenario de crisis cuando se reveló la existencia de una vulnerabilidad crítica en el lanzador de la versión para computadora personal (PC).

Este fallo de seguridad comprometió la integridad de los sistemas de millones de jugadores que utilizaron el software oficial durante un periodo específico. La comunidad de jugadores, conocida por su rápida capacidad de respuesta técnica, detectó código malicioso en los archivos de distribución antes de que la empresa emitiera un comunicado detallado, lo que generó una ola de desconfianza y preocupación masiva entre la base de usuarios internacional.

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Despliegue del ataque a la cadena de suministro

El incidente se clasifica técnicamente como un ataque a la cadena de suministro, una estrategia en la que los perpetradores no se infiltran directamente en el servidor principal de la empresa, sino que comprometen un proveedor o componente de software utilizado en el ciclo de desarrollo y distribución. En este caso, la puerta de entrada fue la red de distribución de contenido de Level Infinite , distribuidora internacional de Nikke .

Los análisis realizados por expertos en seguridad descubrieron que se habían insertado archivos JavaScript maliciosos dentro de los paquetes de instalación. Esta carga útil maliciosa no solo permitía la ejecución de programas no autorizados, sino que otorgaba a los atacantes capacidades avanzadas para navegar por los directorios del sistema operativo, descargar archivos adicionales, tomar capturas de pantalla y extraer información sensible almacenada en los navegadores web, como contraseñas y cookies de sitios como Google Chrome.

La gravedad del asunto radica en que la exposición no se limitaba únicamente a las credenciales de acceso del juego. Al tener acceso a las cookies de sesión de otros servicios, los ciberdelincuentes podían comprometer cuentas bancarias, activos de criptomonedas y perfiles personales de los afectados, transformando una actualización de juego en un riesgo financiero real para los jugadores.

Identificación del agente malicioso k2f_chan

El vector de infección principal identificado en el sistema fue un agente de control remoto conocido como k2f_chan . Este programa actuaba como un puente de comunicación entre los dispositivos infectados y los servidores de los atacantes, grabando su propia presencia en los registros de la aplicación. La detección de este archivo específico permitía a los usuarios verificar de manera concluyente si su equipo había sido comprometido o no.

Aunque la presencia del agente k2f_chan indicaba que el software malicioso se había descargado y ejecutado con éxito, no confirmaba necesariamente que se hubiera producido un robo de datos exitoso. Sin embargo, la posibilidad era lo suficientemente alta como para que la recomendación inmediata de la comunidad y de los expertos fuera reinstalar el sistema operativo Windows desde cero.

Se instruyó a los usuarios afectados para que cerraran todas las sesiones abiertas de cualquier servicio y cambiaran sus contraseñas desde un dispositivo que hubiera sido confirmado como seguro y libre de infección. Esta medida drástica era necesaria para erradicar cualquier rastro del agente de control remoto y asegurar que las nuevas credenciales no fueran interceptadas.

Despliegue temporal y alcance del incidente

La línea de tiempo oficial del incidente, detallada posteriormente por SHIFT UP y Level Infinite , revela que la carga útil maliciosa comenzó a propagarse desde el 27 de septiembre. No obstante, la detección activa del agente k2f_chan y el inicio de la fase de infección masiva se registraron a partir del 23 de octubre, aunque Level Infinite menciona en algunos contextos la fecha del 30 de octubre como punto de referencia.

El periodo de vulnerabilidad efectiva abarcó desde el 27 de septiembre hasta el 4 de noviembre. Fue en esta última fecha, coincidiendo con el aniversario del juego, cuando ambas compañías finalizaron el proceso de actualización del lanzador para erradicar definitivamente la anomalía y limpiar la infraestructura afectada. Esto significa que los usuarios que no utilizaron el lanzador antes del 27 de septiembre o después del 4 de noviembre quedaron fuera del radio de peligro inmediato.

Es fundamental destacar que esta brecha de seguridad fue exclusiva de la versión para PC. Los jugadores que acceden a Goddess of Victory: NIKKE exclusivamente a través de dispositivos móviles no se vieron afectados por esta vulnerabilidad específica ni por la presencia del agente k2f_chan .

Respuesta corporativa y impacto en la reputación

La respuesta de SHIFT UP y Level Infinite fue criticada por su lentitud inicial. La comunidad exigió que la empresa surcoreana asumiera una postura más proactiva en la comunicación de riesgos. A pesar de que la responsabilidad directa de la brecha recaía en la cadena de suministro, como socio principal, SHIFT UP cargó con parte de la culpa por no advertir oportunamente a los usuarios para que dejaran de usar la versión de PC.

Aunque las compañías finalmente reconocieron la gravedad de la situación, ofrecieron disculpas formales y presentaron herramientas de análisis integradas en el lanzador para ayudar a los jugadores a diagnosticar sus equipos, la confianza dañada persiste. La percepción general es que la empresa subestimó la importancia de la seguridad de los datos en la primera fase de la crisis, lo que ha generado un debate profundo sobre los estándares de protección al consumidor en la industria del juego como servicio.