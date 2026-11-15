SHIFT UP y Tencent aseguran la seguridad de NIKKE en PC tras vulnerabilidad crítica

SHIFT UP y Tencent resolvieron la crisis de malware en GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Conocimiento clave sobre las medidas de seguridad implementadas en noviembre para proteger a los jugadores.

Las compañías SHIFT UP y Tencent han anunciado que la versión para PC de GODDESS OF VICTORY: NIKKE es ahora segura para su instalación y ejecución. Este comunicado surge tras un periodo crítico de ciberseguridad que afectó al título, el cual culminó con la implementación de parches robustos para proteger la infraestructura del juego.

Origen de la crisis de malware en el lanzador

El incidente se originó durante la celebración del cuarto aniversario del videojuego, cuando se descubrió una vulnerabilidad grave en el lanzador oficial de la versión para PC. Un buscador integrado, identificado como tbs_browser, actuó como vector para la propagación de malware. Este fallo permitió que actores maliciosos manipularan archivos y comprometieran los dispositivos de millones de jugadores, poniendo en riesgo información confidencial sensible.

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Respuesta de emergencia de SHIFT UP y Level Infinite

Ante la gravedad del ataque, SHIFT UP y Level Infinite ejecutaron medidas de emergencia el 4 de noviembre. El objetivo inmediato fue contener la propagación del malware y evitar que más usuarios fueran afectados. Las compañías lanzaron una actualización del lanzador que reemplazó los archivos manipulados y bloqueó el vector de ataque inicial. Además, proporcionaron una herramienta especializada para que los jugadores diagnosticaran si sus equipos habían sido infectados por k2f_chan y permitieran la eliminación de cualquier rastro del software malicioso.

Nuevas vulnerabilidades detectadas por la comunidad

La confianza de la comunidad se vio erosionada rápidamente, y el 8 de noviembre surgieron nuevas preocupaciones. Los usuarios de la comunidad, específicamente whyKusanagi y Mother_Sphere, reportaron vulnerabilidades adicionales consideradas serias en el lanzador. Estos expertos enviaron un reporte detallado a Level Infinite y a los Equipos de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT) de Singapur, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Se estableció una fecha límite de 30 días para resolver estas inconsistencias, mientras se aconsejaba a los jugadores bloquear las conexiones relacionadas con tbs_browser para prevenir escaneos similares a los del malware k2f_chan.

Refuerzo de seguridad y cambio de arquitectura

Como respuesta definitiva, el 12 de noviembre, SHIFT UP y Level Infinite implementaron medidas de seguridad adicionales que modificaron significativamente el funcionamiento del lanzador. La actualización bloqueó por completo toda conexión de red con el navegador integrado que no fuera estrictamente necesaria para ejecutar el juego. Esto significa que el lanzador dejó de mostrar noticias o avisos externos, enfocándose exclusivamente en la ejecución de los archivos del videojuego. Asimismo, se fortaleció la verificación del origen de los recursos y se mejoró la validación durante la comunicación de red.

Estado actual y perspectivas futuras del juego

En la actualidad, no se han detectado nuevas vulnerabilidades ni inconsistencias en el lanzador o en la versión para PC de NIKKE. Aunque el componente TBS_browser está inhabilitado, las compañías tienen planeado reintegrarlo una vez que fortalezcan sus componentes internos para defenderse de futuras amenazas. Además, se han restringido los permisos de ejecución de secuencias de comando no estándar y se trabaja en aislar aún más la ejecución del lanzador para reforzar el sistema de administración de permisos y garantizar la estabilidad a largo plazo.