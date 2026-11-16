Nintendo confirma que Shigeru Miyamoto recibirá el primer Premio Leyenda de la AIAS. El evento tendrá lugar el 18 de febrero de 2027 en Las Vegas durante los D.I.C.E. Awards.

Shigeru Miyamoto, creador fundamental de títulos icónicos como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda, será honrado con el primer Premio Leyenda otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Interactivas (AIAS). Este reconocimiento único se presentará durante la ceremonia de los D.I.C.E. Awards, que tendrá lugar el 18 de febrero de 2027 en Las Vegas, Nevada.

Detalles del Premio Leyenda y Mecánica de Entrega

La AIAS estableció un formato extremadamente exclusivo para esta nueva distinción, limitando su entrega a una sola vez por década. El objetivo es reservar este honor exclusivamente para figuras cuya visión perdurable continúe redefiniendo el entretenimiento interactivo y cuyos logros pioneros ya han recibido un reconocimiento universal duradero.

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El galardón no se otorgará a numerosos desarrolladores, sino que se convierte en un símbolo selectivo para profesionales cuyo impacto trasciende el paso del tiempo. Este criterio asegura que el Premio Leyenda se mantenga como un estandarte de la excelencia histórica en la industria de los videojuegos.

Posiciones de los Interlocutores y Visión de la AIAS

Meggan Scavio, presidenta de la AIAS, declaró públicamente que Shigeru Miyamoto es ampliamente reconocido como una de las figuras más respetadas e impactantes de la industria del videojuego y más allá. Scavio afirmó que la AIAS cree que Miyamoto encarna perfectamente el primer premio Leyenda debido a su impacto y alcance global en el sector.

La organización expresó sentirse muy honrada y emocionada de anunciar que Miyamoto aceptará este premio especial. La decisión de otorgar esta distinción coincide con el 30º aniversario de los D.I.C.E. Awards, marcando una fecha histórica para la celebración de los logros en el entretenimiento interactivo.

Esta elección reafirma el estatus de Miyamoto como un genio de Nintendo que transformó la cultura popular. Sus creaciones sentaron las bases para el crecimiento sostenible de la industria, influyendo en generaciones de desarrolladores y jugadores alrededor del mundo.

Impacto Real y Próximos Pasos en Las Vegas

El evento oficial se celebrará el 18 de febrero de 2027 en Las Vegas, Nevada, durante la gala de los D.I.C.E. Awards. Este acto concreto marcará el momento en que el mundo del entretenimiento interactivo celebre oficialmente la contribución histórica de Miyamoto a través de este nuevo premio exclusivo.

La presentación del premio en 2027 cierra un ciclo de reconocimiento institucional significativo. Al limitar la entrega a cada diez años, la AIAS garantiza que este honor mantenga su prestigio y relevancia a largo plazo.

La decisión de otorgar el primer premio a Miyamoto establece un precedente claro para los futuros galardonados. Solo los profesionales que hayan demostrado una influencia similar y duradera podrán aspirar a este reconocimiento en las próximas décadas.