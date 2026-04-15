SICT y AFAC advierten a Magnicharters sobre posible revocación de concesión

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) podrían revocar la concesión a Magnicharters si no garantiza condiciones de seguridad y resuelve problemas financieros. Se ha otorgado un plazo para presentar un plan de acción.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ( SICT ) y la Agencia Federal de Aviación Civil ( AFAC ) han emitido una seria advertencia a la aerolínea Magnicharters , señalando la posibilidad de revocar su concesión . La decisión se basa en la necesidad de asegurar las condiciones operacionales y financieras adecuadas para garantizar la seguridad de los vuelos. En un comunicado publicado en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), las autoridades indicaron que la revocación se produciría si Magnicharters no logra cumplir con ciertos requisitos establecidos. La situación actual de la aerolínea ha generado preocupación entre los usuarios y las autoridades, quienes buscan asegurar la continuidad de los servicios aéreos y la protección de los pasajeros.

La AFAC y la SICT han otorgado a Magnicharters un plazo para presentar un plan de acción detallado que aborde las deficiencias identificadas en una reciente verificación. Esta verificación, realizada en el marco del Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, reveló observaciones importantes en materia financiera que deben ser resueltas de manera urgente. Las autoridades han solicitado a la aerolínea acreditar las soluciones implementadas y demostrar su capacidad para operar de forma segura y sostenible. En caso de que Magnicharters no cumpla con este requisito, la SICT y la AFAC procederán a revocar la concesión y el Certificado de Operador Aéreo (AOC), lo que implicaría la suspensión total de sus operaciones. Esta medida tendría un impacto significativo en los pasajeros y en la conectividad aérea, por lo que las autoridades están trabajando para mitigar cualquier posible interrupción en el servicio.

Paralelamente, la SICT ha reiterado su compromiso con la protección de los usuarios y la seguridad operacional de todas las aerolíneas. En respuesta a la suspensión temporal de vuelos por parte de Magnicharters, la SICT ha anunciado un plan de contingencia en colaboración con el gobierno de Quintana Roo. Este plan tiene como objetivo facilitar la reubicación de los pasajeros afectados en otros vuelos operados por aerolíneas diferentes. La situación de Magnicharters ha generado incertidumbre, especialmente tras el anuncio de suspensión de vuelos el 11 de abril debido a problemas logísticos. Sin embargo, la falta de comunicación por parte de la aerolínea, el cierre de sus oficinas y la ausencia de personal en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) han agravado la preocupación de los pasajeros y las autoridades. La AFAC ha indicado que la verificación técnica administrativa realizada en enero de 2026 reveló hallazgos que requieren una pronta solución para garantizar la seguridad y la viabilidad de las operaciones de Magnicharters.





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