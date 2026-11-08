Siembra un libro, cosecha un lector: convocan a dejar libros en espacios públicos

La iniciativa Siembra un libro, cosecha un lector invita a dejar ejemplares en plazas, bancas y parques el 12 de noviembre para fomentar la lectura.

La iniciativa Siembra un libro, cosecha un lector tiene como objetivo despertar el amor por la lectura y la literatura en más personas, y se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre. La actividad busca convertir los espacios públicos en puntos de encuentro con la literatura. La fuente no especifica la ciudad donde se realizará.

La dinámica es sencilla: una persona deja un libro en un lugar accesible para que otra pueda encontrarlo, recogerlo y disfrutar de su lectura. Así, cada ejemplar puede despertar el interés por los libros entre nuevos lectores que quizá no tenían el hábito de leer.

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Cómo funciona la dinámica de siembra de libros

Los participantes siembran un libro en espacios como plazas públicas, bancas y parques. Cada participante puede elegir el sitio que considere adecuado para dejar su ejemplar y permitir que alguien más tenga la oportunidad de descubrirlo.

La actividad busca que los libros circulen entre la comunidad y lleguen a manos de personas que no tienen el hábito de leer. Con ello, se pretende que cada lectura se convierta en una oportunidad para descubrir nuevas historias, conocimientos y experiencias.

El Círculo de Lectura impulsa la difusión de la iniciativa

El Círculo de Lectura y Creación Literaria destacó la importancia de compartir la experiencia y darle difusión a esta iniciativa. Su llamado busca que más personas conozcan la propuesta y se sumen a la actividad.

Según la convocatoria, en años anteriores la actividad se desarrolló con éxito. Por ello, los organizadores esperan que este año se pueda atraer a más personas a la lectura mediante la misma dinámica de compartir libros en espacios abiertos.

Participación comunitaria y difusión en redes sociales

A quienes deseen participar se les invita a tomarse una fotografía del momento en que siembren su libro. Después, deben publicar la imagen en redes sociales utilizando el hashtag indicado en la convocatoria.

La invitación está abierta a todas las personas que deseen sumarse a esta propuesta cultural. La convocatoria recuerda que un libro compartido puede despertar la curiosidad, alimentar la imaginación y convertirse en el inicio de un nuevo lector.