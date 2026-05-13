Siemens: Pedidos aumentaron más de lo previsto, pero ventas y beneficios bajaron

Los pedidos de Siemens aumentaron un 11% en el periodo de enero a marzo, impulsados por una fuerte demanda, especialmente procedente de Estados Unidos, así como de centros de datos, empresas de suministro eléctrico y fabricantes del sector de la defensa. Sin embargo, las ventas y beneficios de la empresa bajaron por debajo de las previsiones y la guerra con Irán ha creado un entorno geopolítico muy tenso.

Los pedidos de Siemens aumentaron más de lo previsto en los tres primeros meses del año, aunque sus ventas y beneficios quedaron por debajo de las previsiones y la guerra con Irán ha creado un entorno geopolítico muy tenso.

Los pedidos, un indicador de los ingresos futuros de una de las mayores empresas de ingeniería de Alemania, aumentaron un 11% en el periodo de enero a marzo, impulsados por una fuerte demanda, especialmente procedente de Estados Unidos, así como de centros de datos, empresas de suministro eléctrico y fabricantes del sector de la defensa. El director ejecutivo, Roland Busch, dijo a los periodistas que el comportamiento de compra de los clientes aún no se había visto afectado de forma notable por las perturbaciones causadas por la guerra en Oriente Medio que comenzó a finales de febrero.

No obstante, Busch señaló que Siemens estaba siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos y el posible impacto en la inflación, las cadenas de suministro y la confianza.

'Si observamos todos los mercados, vemos de hecho una ligera recuperación en ciertas áreas de la región de China, en EU en lo que respecta al comportamiento inversor, el sector aeroespacial, la defensa y, en cierta medida, las ciencias de la vida', dijo Busch. Las acciones de la empresa bajaban un 1.7% en las primeras operaciones del día.

Habían subido más de un 10% en lo que va de 2026, ya que el mercado ha considerado a la empresa como una de las mejores apuestas en inteligencia artificial de Alemania. Siemens indicó que sus ventas durante el segundo trimestre se mantuvieron estables en 19,760 millones de euros, por debajo de las previsiones de 20,140 millones de euros (23,630 millones de dólares) según una estimación media de los analistas recopilada por la empresa





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