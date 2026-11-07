Siete grupos empresariales muestran interés en comprar Ingenio El Carmen

Múltiples inversionistas evalúan adquirir la factoría azucarera de Cuautlapan en subasta judicial. Los trabajadores buscan reactivar la producción y evitar la venta por separado de activos.

Al menos siete grupos empresariales se han acercado para conocer las condiciones del Ingenio El Carmen y evaluar su posible adquisición, en un proceso que mantiene la expectativa de los trabajadores por recuperar la actividad productiva de la factoría, cerrada desde diciembre de 2024.

Interés Empresarial en la Planta de Cuautlapan

Jesús Armando García Cervantes, secretario general de la Sección 127 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, informó que entre los interesados se encuentran representantes del Ingenio San José, Grupo Grut y Grupo Machado, además de otros inversionistas que han acudido a revisar las instalaciones.

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Estos actores comerciales han realizado visitas técnicas para inspeccionar el estado físico de la unidad. El objetivo principal es determinar la viabilidad de una posible reactivación bajo nuevas condiciones de gestión y propiedad. Los representantes han podido verificar in situ la infraestructura existente en el lugar.

Las visitas forman parte de las evaluaciones previas a una posible negociación, pues los interesados deben conocer las condiciones de la maquinaria, infraestructura y compromisos financieros que implica adquirir la empresa. Esta fase de inspección es crítica para definir la estrategia de compra y los costos asociados.

Incluso, destacó que representantes del Ingenio San José han acudido en dos ocasiones y que durante su recorrido más reciente mostraron una actitud positiva respecto a las posibilidades de recuperación de la planta. Este comportamiento sugiere un interés real en la reestructuración operativa del inmueble.

Obstáculos Financieros y Condición Judicial

Sin embargo, aclaró que todavía no existe un comprador definido ni una operación concretada, debido a que el procedimiento permanece bajo la conducción de las autoridades judiciales en Ciudad de México, donde se desarrolla la subasta. La falta de un cierre definitivo genera incertidumbre sobre el futuro inmediato de la unidad.

El dirigente sindical reconoció que los adeudos acumulados representan uno de los principales obstáculos para atraer inversionistas, aunque consideró que la ubicación y disponibilidad de agua son ventajas importantes para la factoría. La situación patrimonial actual complica la atracción de capital privado sin condiciones especiales.

La factoría azucarera de Cuautlapan está en subasta judicial; sus ventajas son ubicación y disponibilidad de agua. Estos atributos geográficos y de recursos hídricos constituyen los principales elementos de valor dentro del proceso de licitación pública.

García Cervantes señaló que, si no se concretara una propuesta para reactivar la fábrica, existe el riesgo de que posteriormente se proceda a la venta fraccionada de maquinaria y otros activos. Esta situación es la que los trabajadores intentan evitar a toda costa mediante la reactivación integral.

Impacto en Trabajadores y Comunidad Local

La prioridad de los trabajadores es que la adquisición permita recuperar el ingenio como unidad productiva y no que sus bienes terminen vendidos por separado para cubrir los compromisos pendientes. Esta postura busca preservar la cadena de valor y los empleos vinculados a la producción.

Por ahora, los obreros mantienen la expectativa de que alguno de los interesados presente una propuesta viable, pues otro año sin actividad representaría un nuevo golpe para las familias que dependían de la producción azucarera en Cuautlapan y comunidades de la región.

La pérdida de empleo y la paralización económica afectan directamente a la economía local. La reactivación se percibe como la única vía para estabilizar la situación social y laboral de la zona.

La comunidad espera que el proceso judicial finalice con una transferencia que garantice la continuidad operativa. El incumplimiento de esta expectativa podría agravar la crisis económica existente en la región de forma permanente.