El Ayuntamiento de Guanajuato mantiene siete espacios disponibles para concesión en el Mercado de Artesanías de la Ex Estación. Solo cuatro de once locales han recibido solicitudes antes del cierre de la convocatoria.

El mercado de artesanías ubicado en la antigua estación del Ferrocarril de Guanajuato presenta actualmente un vacío significativo en su ocupación comercial. Las autoridades municipales han confirmado que existen siete locales disponibles para su concesión, una cifra considerable que representa más de la mitad de los espacios inicialmente ofertados por el gobierno local. Esta situación contrasta con la baja respuesta recibida por parte de posibles emprendedores y comerciantes interesados en operarlos.

Detalles del proceso de solicitud y convocatoria

El regidor y presidente de la Comisión Técnica, cuyo mandato implica la supervisión directa de estos espacios públicos, señaló que la convocatoria oficial se publicó el pasado 19 de noviembre. Este anuncio formal estableció un plazo estricto de diez días hábiles para que los interesados pudieran acudir a la Dirección de Servicios Públicos a entregar sus expedientes. El procedimiento fue descrito por la administración municipal como simple, sencillo y entendible, con el fin de eliminar barreras burocráticas innecesarias para los candidatos.

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La ventana de tiempo para presentar la documentación requerida está programada para cerrar el próximo 2 de diciembre. Una vez finalizada esta fecha límite, el proceso entrará en una fase de análisis técnico donde las autoridades revisarán minuciosamente cada uno de los expedientes recibidos. El objetivo de esta etapa es garantizar que todos los solicitantes cumplan con los reglamentos vigentes y los criterios establecidos para la asignación justa de los espacios comerciales.

Baja participación de los posibles concesionarios

A pesar de los esfuerzos de difusión realizados por la Dirección de Servicios Públicos, tanto dentro del mercado como en la Secretaría del Ayuntamiento, la respuesta ha sido limitada. De los once locales ofrecidos públicamente para su operación, únicamente cuatro han recibido solicitudes formales. Esta cifra indica que siete espacios permanecen completamente desocupados y listos para ser adjudicados en el futuro proceso de selección.

Las autoridades han expresado su preocupación por este desequilibrio, ya que su meta institucional es atraer activamente a comerciantes y emprendedores para revitalizar la actividad económica en la zona. La baja participación sugiere que puede haber factores de percepción o logística que disuaden a los potenciales inquilinos. El edil enfatizó que la intención es mantener el mercado activo y operativo con la mayor cantidad de vendedores posible, asegurando la presencia de una oferta variada para los visitantes.

Restricciones comerciales y próximos pasos administrativos

Es fundamental destacar que las concesiones otorgadas en este recinto están estrictamente destinadas a la venta de artesanías. Las autoridades han aclarado de manera contundente que no se permiten otros tipos de productos o rubros comerciales diferentes a aquellos que representan la identidad cultural y artesanal de la región. Esta especificación es un requisito indispensable para mantener la coherencia temática del espacio.

Inmediatamente después de que concluya la convocatoria del 2 de diciembre, la Comisión Técnica tiene previsto sesionar de forma urgente para dar inicio a la revisión técnica de los cuatro expedientes presentados. Paralelamente, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que, para finales de año, podría publicarse una nueva convocatoria exclusiva. Este segundo proceso estaría dirigido a los mercados Hidalgo y Embajadoras, con el propósito específico de renovar las concesiones de los espacios que continúan disponibles en esas instalaciones.