Siete locales en León clausurados por venta de productos con marcas falsificadas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que siete locales en León fueron clausurados tras cateos simultáneos por presunta venta de productos con marcas falsificadas.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) informó que siete locales en León fueron clausurados tras cateos simultáneos por presunta venta de productos con marcas falsificadas .

Un operativo federal dejó siete negocios clausurados y efectivo asegurado en León. Luego de la incertidumbre generada en las últimas horas por el cierre sorpresivo de múltiples establecimientos de importación de origen chino, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) explicó que se trató de un operativo simultáneo en el que se clausuraron siete locales comerciales por su probable responsabilidad en la venta de productos con falsificación de marcas.

La carpeta de investigación se inició tras la querella interpuesta por el apoderado legal de marcas multinacionales. El representante denunció ante la Fiscalía que en distintos puntos de León se vendían productos que plagiaban la imagen de las empresas que representa. Esta confirmación oficial dio sustento a las sospechas de varios comerciantes locales del, quienes ya rumoraban que los cateos y clausuras podrían estar directamente vinculados con la venta irregular de mercancía pirata, incluyendo artículos temáticos de alta demanda.

Con la autorización de un juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, las autoridades llevaron a cabo cateos de forma simultánea en los siete inmuebles, en un fuerte operativo que justificó la presencia policial que alarmó a los vecinos. En la intervención participaron Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE). El saldo del aseguramiento: piratería y efectivo.

Los locales intervenidos, ubicados en zonas de alto flujo comercial como la c, en la Zona Peatonal; la antigua Plaza Venecia; y los alrededores de la Universidad Insurgentes y Explora, quedaron asegurados y sellados bajo la carpeta de investigación FED/GTO/LEON/0003275/2025. Durante el operativo, las autoridades federales incautaron un total de 276 mil pesos en efectivo, además del aseguramiento formal de los siete inmuebles.

Respecto a la mercancía ilícita que configura el delito previsto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el inventario decomisado incluyó: 13 bolsas, siete de dama y seis regulares





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