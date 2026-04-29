SIG invertirá 1,910 millones de pesos para ampliar su planta en Querétaro y duplicar su capacidad productiva

La empresa suiza SIG anunció una inversión de 1,910 millones de pesos para ampliar su planta en Querétaro, con el objetivo de alcanzar una producción anual de tres billones de envases para 2028. El proyecto generará 40 empleos directos y duplicará la capacidad productiva, consolidando la cadena de valor en la entidad. Además, se anunciaron inversiones adicionales por 7,000 millones de pesos tras una gira en Alemania, que generarán 1,800 empleos.

Querétaro , Qro. La empresa suiza SIG, especializada en soluciones de envasado, anunció una inversión de 1,910 millones de pesos para ampliar su planta ubicada en el Parque Industrial Aerotech, en Colón.

Este proyecto forma parte de un plan estratégico de crecimiento que busca alcanzar una producción anual de tres billones de envases para el año 2028. Además, se espera generar inicialmente 40 empleos directos en la región. La planta, que comenzó operaciones hace tres años en un terreno de 80,000 metros cuadrados, ha experimentado un crecimiento significativo.

En su primer año de funcionamiento, produjo 500 millones de envases, cifra que ya ha triplicado, alcanzando actualmente 1.5 billones de envases anuales, según informó Ricardo Carrillo, director para México, Centroamérica y Caribe en SIG. El plan de expansión se llevará a cabo en dos fases. La primera fase, que se realizará este año, incluye la instalación de una línea adicional de corte y suaje, así como dos líneas más de sellado.

Para el año 2027, se prevé la incorporación de una línea de impresión adicional. La segunda fase, programada para finales de 2028, contempla la instalación de una línea de extrusión. Ricardo Rodríguez, presidente de la Región Américas en SIG, destacó que desde su inauguración en abril de 2023, la planta ha sido clave para el crecimiento continuo de la empresa en Norteamérica.

El plan de expansión permitirá duplicar la capacidad productiva y lograr una integración vertical completa del proceso de fabricación de envases. La expansión de SIG en Querétaro es estratégica, ya que no solo amplía su capacidad productiva, sino que también consolida toda la cadena de valor en la entidad, incorporando nuevos procesos de acabado e impresión.

Para 2028, se integrará el proceso de extrusión, lo que convertirá a la planta en una de las más versátiles del grupo a nivel global. Esto se traducirá en más empleos, especialización y desarrollo, manteniendo un enfoque en la innovación y la sostenibilidad. Marco Antonio Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), señaló que en Querétaro el desarrollo económico va de la mano con el cuidado del medio ambiente.

La planta de Querétaro es fundamental para el clúster de Norteamérica, que incluye México, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Actualmente, el 100% del modelo operativo de la planta está orientado a la exportación, con aproximadamente el 70% de la producción destinada al mercado mexicano y el 30% restante para la exportación.

Con esta inversión, la planta se convertirá en la más independiente de otras instalaciones del grupo en el mundo, lo que permitirá ofrecer nuevos formatos para atender la demanda de otros países, no solo de México. Los directivos estiman que se mantenga un crecimiento a doble dígito en la comercialización. Durante el anuncio, el gobernador Mauricio Kuri González destacó que Querétaro ha logrado materializar la relocalización de empresas.

En marzo, se generaron 6,199 empleos formales, colocando a la entidad en el cuarto lugar a nivel nacional. Según datos de la Secretaría de Economía, en los últimos seis años, México ha captado 3,962 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Suiza. Los estados con mayor captación de capital suizo en este período fueron Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Querétaro.

Además de la inversión de SIG, tras una gira realizada por una comitiva de Querétaro en Alemania, se anunciaron proyectos que representan una inversión potencial de 7,000 millones de pesos y 1,800 empleos. Estos proyectos fueron presentados durante la Hannover Messe, donde funcionarios locales asistieron para promover la inversión en el estado. Entre los proyectos anunciados se encuentra la inversión de 1,300 millones de pesos de Siemens para expandir sus operaciones industriales, con la expectativa de generar 300 empleos.

Hansa Flex, proveedora de productos hidráulicos, invertirá cinco millones de euros y estima generar 100 empleos para instalar una nueva planta de manufactura en El Marqués. TRW ejercerá 110.8 millones de pesos para producir sistemas de dirección para vehículos de pasajeros y comerciales, creando 78 nuevos empleos. Liebherr instalará un taller de mantenimiento de grúas móviles. Brose, automotriz alemana, invertirá 209 millones de pesos para su crecimiento administrativo, incorporando 79 empleos.

Hirschvogel expandirá su presencia en San Juan del Río, estableciendo un centro para la fundición, forja y maquinado de componentes de aluminio. Durante la gira también se anunció que la empresa Vibracoustic invirtió recientemente en el estado para ampliar su presencia y fabricar sistemas antivibración. La comitiva se reunió con directivos de la canadiense Martinrea para discutir las capacidades operativas en el estado





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