Signify introduce la nueva línea Philips Smart Lighting en México. Ofertas con 70% de descuento para el Buen Fin 2026 y expansión regional planeada para 2027.

Signify ha iniciado el despliegue de su nueva propuesta de iluminación inteligente para el hogar en el mercado mexicano, presentando la marca Philips Smart Lighting. Esta estrategia busca combinar la confianza y calidad histórica de la marca con tecnología accesible, dirigiendo su lanzamiento principal durante el Buen Fin 2026.

Características y plataforma de conectividad

La nueva línea se fundamenta en cuatro atributos centrales: expresión, facilidad de uso, calidad y accesibilidad. El diseño apunta a ofrecer una experiencia conectada por Wi-Fi enfocada en la simplicidad, permitiendo a los usuarios transformar sus espacios según sus gustos. La plataforma tecnológica que habilita las funciones de conectividad y control es WiZ.

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Esta solución se mantiene como una opción con buena relación calidad-precio. Por otro lado, la línea Philips Hue se mantendrá en el segmento premium, ofreciendo funcionalidades avanzadas de integración y automatización. Esta distinción permite a los usuarios complementar su ecosistema de manera más económica si ya cuentan con dispositivos de la línea Hue.

Ofertas comerciales y descuentos del Buen Fin

Durante el Buen Fin 2026, todos los modelos de la nueva línea Emma reciben hasta 70% de descuento. Los tamaños disponibles abarcan desde el modelo individual hasta el tamaño King. Esta promoción está diseñada para hacer la transición a la iluminación inteligente más atractiva para los hogares mexicanos.

Además del descuento directo, existe un cupón especial que permite conseguir un 15% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado. Para quienes necesiten equipamiento complementario, también se puede aplicar este beneficio en caso de que quieran adquirir una base de cama específica.

Estrategia de expansión y disponibilidad

El lanzamiento inicial está dirigido a México, donde los hogares han confiado en la marca por generaciones. Posteriormente, la nueva etapa de lanzamiento llegará a más mercados de la región a partir de 2027. Esta expansión gradual busca consolidar la presencia de la marca en América Latina.

Por ahora, quienes estén interesados en adquirir alguno de estos productos podrán hacerlo por medio de los canales digitales habilitados. La estrategia de Signify busca equilibrar la innovación tecnológica con la accesibilidad económica, respondiendo a la demanda de soluciones de iluminación moderna.