Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, prófugo: autoridades priorizan su captura

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, confirma que Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador del estado, huyó de México y la administración estatal busca su captura. Se espera ficha roja de Interpol. Aureoles enfrenta cargos por fraude y homicidio.

Silvano Aureoles Conejo , ex gobernador de Michoacán , presuntamente huyó de México, y su localización se ha convertido en una prioridad para la actual administración estatal, según declaraciones de Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobernador afirmó que la probabilidad de que se encuentre fuera del país es alta, por lo que solicitó a la fiscal Ernestina Godoy que gestione el apoyo de la Interpol y establezca acuerdos de cooperación judicial con otros países para emitir una ficha roja de búsqueda y captura. En una conferencia de prensa, Ramírez Bedolla recordó que Aureoles Conejo ya había evadido una primera orden de aprehensión federal, emitida por un fraude de 3,600 millones de pesos relacionado con la construcción de cuarteles de la policía michoacana, y que en esa ocasión contó con la presunta ayuda del crimen organizado. \Ahora, se suma una nueva orden de aprehensión por el delito de homicidio. Esta última orden fue emitida por un juez penal de Michoacán, lo que implica que existen dos órdenes de aprehensión pendientes: una federal y otra local, ambas con el objetivo de ser cumplimentadas. En relación a la presunta ayuda que recibió Aureoles Conejo para escapar, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que, según las investigaciones realizadas entre el 1 y 2 de marzo de 2025, el grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue el que facilitó su salida del estado, específicamente de Jalisco, y su posterior traslado al norte del país, con la posibilidad de que se encontrara fuera de México. Ramírez Bedolla enfatizó la estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para localizar a Aureoles Conejo y ejecutar las órdenes de aprehensión pertinentes. “Esta es una prioridad para nosotros, que se haga justicia a la población de Michoacán en relación con este fraude multimillonario. Estamos trabajando en coordinación para lograr la detención”, declaró el gobernador.\La autoridad estatal espera la emisión de la ficha roja por parte de la Interpol, lo que facilitaría la detención de Aureoles Conejo, quien enfrenta cargos tanto del fuero común como del federal. Fuentes internas de la fiscalía michoacana confirmaron a MILENIO que Aureoles ha seguido rutas que abarcan desde Sudamérica hasta el continente africano, en un intento por evadir la justicia. Asimismo, se reveló que previamente intentó ingresar a Estados Unidos, pero dicho intento fue fallido. La situación pone de manifiesto la complejidad de la persecución del ex gobernador y los esfuerzos coordinados de las autoridades para garantizar que rinda cuentas ante la ley por los delitos que se le imputan. La colaboración internacional y la cooperación interinstitucional son clave para lograr este objetivo y asegurar que se haga justicia en el estado de Michoacán





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