Silver Palace llega el 14 de diciembre a PS5, PC y móviles

Silver Palace, el RPG de mundo abierto gratuito, llega el 14 de diciembre a PS5, PC y dispositivos móviles con iOS y Android. Descubre sus recompensas y características.

El género de los juegos de rol de mundo abierto ( RPG) está a punto de recibir una novedosa propuesta gratuita que promete integrar la exploración, los combates y los misterios detectivescos en una sola experiencia. Se trata de Silver Palace, un proyecto ambicioso que permitirá a los jugadores recorrer una enorme ciudad, conocer a una amplia variedad de personajes y resolver casos extraños mientras construyen su propia historia a lo largo de la aventura.

Exploración y misterios en Silvernia

La historia se desarrolla en Silvernia, una metrópolis donde las apariencias pueden ser engañosas y donde cada encuentro podría conducir a un descubrimiento inesperado para el jugador. Además de investigar sucesos misteriosos y resolver crímenes, los participantes podrán relacionarse con diferentes compañeros y tomar decisiones clave que influirán directamente en sus experiencias dentro de este vasto mundo virtual.

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No obstante, la experiencia no girará exclusivamente en torno al trabajo detectivesco o a las investigaciones policiales. De acuerdo con la descripción oficial del título, también será posible desarrollar otras actividades secundarias y de ocio. Los jugadores tendrán la oportunidad de convertirse en magnates inmobiliarios o simplemente frecuentar una pequeña cafetería local.

Esta diversidad de opciones busca ofrecer distintas maneras de disfrutar del universo del juego, yendo más allá de las investigaciones tradicionales y los enfrentamientos combativos. La idea es crear un entorno vivo donde la vida cotidiana y el misterio coexistan, permitiendo una inmersión completa en la sociedad ficticia que conforman estos entornos urbanos.

Fecha de lanzamiento y plataformas

En cuanto a las fechas de salida y la disponibilidad en diferentes sistemas, Elementa, la compañía responsable de la publicación, junto con Silver Studio, la desarrolladora del proyecto, han confirmado que Silver Palace estará disponible a partir del próximo 14 de diciembre. El título se distribuirá de forma gratuita para todos los usuarios.

El juego llegará a varias plataformas populares, incluyendo la consola PlayStation 5 y computadoras personales (PC). Además, será accesible para dispositivos móviles que operen con los sistemas operativos iOS y Android, lo que amplía significativamente su alcance y su potencial audiencia global.

Por el momento, los interesados ya pueden realizar su prerregistro en las tiendas digitales correspondientes. Esta iniciativa también contempla una serie de recompensas exclusivas que se desbloquearán conforme la comunidad alcance diferentes objetivos de seguidores en las redes sociales oficiales del juego.

Recompensas por prerregistro y metas

La campaña de prerregistro de Silver Palace ofrecerá personajes y otros objetos útiles para comenzar la aventura con ventaja. Esta promoción tendrá un total de cinco objetivos específicos que permitirán conseguir distintos recursos necesarios para progresar en el juego. Entre los premios más destacados se incluye un personaje de 4 estrellas, el cual estará disponible cuando la comunidad alcance la meta de 30 millones de seguidores.

Los objetivos anunciados detallan las recompensas para cada hito alcanzado. Al llegar a los 15 millones de seguidores, se otorgarán 80,000 Ounce. Al alcanzar los 20 millones, los jugadores recibirán 10 unidades de The Science of All Things: Volume III. Con 25 millones, se entregarán 5 Simulation Shot.

La cuarta meta, situada en los 30 millones de seguidores, desbloquea el nuevo personaje de 4 estrellas mencionado anteriormente. Finalmente, al superar los 35 millones, se otorgarán otras 10 Simulation Shot. Con una propuesta que mezcla exploración, historias de detectives y actividades cotidianas, Silver Palace buscará hacerse un espacio importante entre los RPG gratuitos existentes en el mercado actual.