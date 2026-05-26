Silvermane: 'No era el tamaño de la franquicia lo que me atraía, sino la calidad del guion y la exploración de un personaje'.

El villano de 'Lo que te encanta de estas grandes franquicias' explica por qué ha decidido regresar a las grandes franquicias solo tres años después de su nominación al Oscar y confiesa que no fue su principal atractivo el hecho de que se tratara de algo tan grande como Marvel. Para él, lo importante es la calidad del guion, la calidad de la gente que va a rodarlo y si el mundo en el que se desarrolla es interesante. Para explorar un personaje, hay que haber algo más que puro escapismo. La idea de que el cine negro fuera el lugar desde donde se diera todo esto y que fuera posible una caracterización tan interesante, fue el gran atractivo. Más que el tamaño de la franquicia o cualquier otra cosa.

El gran villano del proyecto, Silvermane , explica por qué ha decidido regresar a las grandes franquicias solo tres años después de su nominación al Oscar y confiesa que no fue su principal atractivo el hecho de que se tratara de algo tan grande como Marvel .

Para él, lo importante es la calidad del guion, la calidad de la gente que va a rodarlo y si el mundo en el que se desarrolla es interesante. Para explorar un personaje, hay que haber algo más que puro escapismo. La idea de que el cine negro fuera el lugar desde donde se diera todo esto y que fuera posible una caracterización tan interesante, fue el gran atractivo. Más que el tamaño de la franquicia o cualquier otra cosa





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