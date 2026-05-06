Simas Implementa Estrategias Integrales para Restaurar el Suministro de Agua en Zonas Afectadas

El gerente de Simas, Escalante González, detalla el plan de acción para solventar la escasez de agua en diversas colonias, incluyendo la reparación de pozos y la distribución mediante pipas.

El sistema de abastecimiento de agua potable en diversas zonas de la ciudad, específicamente en las colonias ubicadas hacia el suroriente y el poniente, se encuentra en un proceso de recuperación acelerada.

Según informó el funcionario Escalante González, se prevé que el servicio sea restablecido en su totalidad a más tardar este jueves por la tarde. Esta meta depende directamente de la culminación de los trabajos de reparación técnica en las bombas de los pozos que alimentan estas regiones. Para garantizar que la crisis no se prolongue, Simas ha puesto en marcha un plan operativo basado en tres ejes fundamentales de acción.

El primero de ellos se centra en la expansión de la infraestructura mediante la contratación de un especialista en geología. Este experto ha finalizado un estudio detallado en la colonia Fidel Velázquez, permitiendo identificar el punto geográfico más apto para la perforación de un nuevo pozo.

El objetivo primordial es iniciar la construcción de esta obra a la brevedad posible, asegurando que se cuente con toda la certeza técnica necesaria para evitar fallos futuros y optimizar la extracción del recurso hídrico. La segunda línea de acción consiste en un proceso de interconexión estratégica de los pozos que ya se encuentran operativos.

Esta maniobra técnica busca redirigir el flujo de agua hacia las colonias del sector oriente, cuidando meticulosamente que dicha redistribución no provoque una caída en la presión del agua en otras zonas de la urbe, lo cual podría generar un problema en cascada. Paralelamente, se está trabajando en la tercera estrategia, que implica la conclusión de obras de infraestructura iniciadas la semana previa.

Estos trabajos se enfocan en la sustitución y adición de nuevos tramos de tubería a la red general, con la finalidad de recuperar el caudal de agua que se ha perdido debido a fugas o deterioros en las instalaciones antiguas. Mientras estas obras permanentes se concretan, el organismo ha intensificado la distribución de agua a través de pipas en sectores críticos.

Colonias como Las Lomas, Portones, Plan de San Luis y El Secreto II han sido priorizadas para recibir este apoyo emergente, asegurando que la población cuente con el líquido vital para sus necesidades básicas mientras se normaliza la presión en las tuberías. En cuanto a casos específicos, el gerente abordó la situación de la colonia La Jabonera, donde se han registrado diversas protestas ciudadanas.

Estas manifestaciones surgieron a raíz de la avería del pozo situado en la colonia Camilo Torres, el cual se mantiene fuera de operación. No obstante, se estima que la reparación concluya este mismo jueves. Se ha reconocido que el acceso de las pipas a las zonas cercanas al cerro ha sido complicado, pero se siguen buscando alternativas para llegar a cada hogar.

Asimismo, se detalló que el desabasto en el suroriente se debe a fallas eléctricas en el pozo 59 de la colonia Lázaro Cárdenas, afectando también a Vicente Guerrero, Braulio Fernández y Eduardo Guerra. Esta falla eléctrica, detectada el lunes tras iniciar el domingo, requirió el traslado inmediato de las bombas al taller especializado.

Sobre el pozo de la colonia Fidel Velázquez, se aclaró que no ha dejado de funcionar, sino que su caudal ha disminuido, razón por la cual se complementa el servicio con pipas. Es importante destacar que, de los 96 pozos operativos, solo dos están fuera de servicio.

Además, Simas ha decidido no realizar mantenimientos preventivos durante la temporada de calor para no reducir la capacidad de suministro en el periodo de mayor demanda. La magnitud de la respuesta ante esta contingencia ha requerido una coordinación estrecha entre diversas entidades.

El abastecimiento mediante pipas no ha sido posible únicamente con los recursos internos de Simas, sino que se ha logrado gracias a la generosa colaboración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de empresas privadas comprometidas con la responsabilidad social, tales como Lala, Simsa y Peñoles. Estas organizaciones han proporcionado unidades adicionales que, sumadas a la flota propia del organismo operador, permiten realizar hasta 60 recorridos diarios por las zonas afectadas.

Este esfuerzo conjunto subraya la importancia de la alianza público-privada para resolver crisis de servicios básicos en entornos urbanos densamente poblados. La administración enfatiza que el suministro gratuito de agua mediante estos camiones cisternas continuará hasta que se confirme la estabilidad total de la red y la presión adecuada en todas las tuberías, garantizando así que ninguna familia quede desprotegida durante los trabajos de reparación y expansión de la red hidráulica de la ciudad





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Simas Suministro De Agua Infraestructura Hidráulica Crisis Hídrica Servicios Urbanos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Religión, Política y Estrategias de Campaña en ArgentinaAnálisis de la relación entre religión y política en Argentina, ejemplificado con el caso de Javier Milei, su discurso anti-establishment y su pragmatismo al asumir el poder. Se examina su uso estratégico de la identidad religiosa y sus alianzas internacionales.

Read more »

Re-engagement: cómo reactivar clientes y aumentar ventas en Hot Sale y el MundialLas estrategias de re-engagement permiten a las empresas reconectar con usuarios, aumentar la retención y convertir picos de consumo como el Hot Sale y el Mundial en crecimiento sostenido.

Read more »

Este miércoles sonará la alarma sísmica, Veracruz participa en Simulacro Nacional 2026Bajo el propósito fomentar la cultura de la prevención y fortalecer estrategias de acción ante emergencias por catástrofes naturales, este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo el primer simulacro naciona...

Read more »

IMSS activa plan contra golpes de calor y avanza investigación sobre agentes de la CIAEl IMSS implementa un comando para prevenir golpes de calor y atender descompensaciones por enfermedades crónicas. Además, la FGR investiga la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua y Sheinbaum defiende la soberanía nacional. La Casa Blanca genera controversia por comentarios sobre el 5 de mayo.

Read more »

Cuando los hombres pagan, no hay sexo casual y existen estrategias de conquista, se conoce como femosferaRenunciar a la igualdad de género y al sexo casual, utilizar a los hombres para obtener beneficios económicos y emplear estrategias de conquista. Es la ideología base de la femosfera

Read more »

Google Chrome implementa la ubicación aproximada para mayor privacidad en AndroidGoogle Chrome para Android ahora permite a los usuarios compartir su ubicación de manera aproximada con las páginas web, ofreciendo una opción intermedia entre no compartirla y revelar la posición exacta. Esta actualización mejora la privacidad al permitir que solo se comparta la zona general en lugar de la ubicación precisa, útil para servicios que no requieren datos exactos.

Read more »