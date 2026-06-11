Simas Monclova-Frontera reactiva programa de donación de botes para basura en instituciones educativas

El Simas Monclova-Frontera reactivó su programa de donación de botes para basura, destinado a instituciones educativas de ambos municipios. La estrategia busca reducir la cantidad de residuos en calles, banquetas y alcantarillas, donde suelen ser arrastrados por el agua de lluvia hasta los registros sanitarios, provocando obstrucciones y afectaciones al sistema de drenaje.

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Monclova-Frontera reactivó su programa de donación de botes para basura , destinado a instituciones educativas de ambos municipios.

La estrategia busca reducir la cantidad de residuos en calles, banquetas y alcantarillas, donde suelen ser arrastrados por el agua de lluvia hasta los registros sanitarios, provocando obstrucciones y afectaciones al sistema de drenaje. El jefe del Departamento de Cultura del Agua, Óscar Cadena, informó que se realizó la primera entrega de contenedores a representantes de diversos planteles educativos, como parte de una campaña permanente enfocada en fomentar la responsabilidad ambiental entre estudiantes y personal docente





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