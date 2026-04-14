Simas Piedras Negras Alerta Sobre Taponamientos en el Drenaje y Llama a la Ciudadanía a Evitar Arrojar Basura

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras (Simas) reporta entre 30 y 60 taponamientos diarios en el drenaje, causados por el mal uso de la red. El gerente general, Lorenzo Menera Sierra, exhorta a la ciudadanía a no arrojar basura y destaca la dificultad de mantener el equipo operativo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Entre 30 y 60 reportes diarios son atendidos por personal operativo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras (Simas), relacionados con taponamientos en el sistema de drenaje, lo que ha generado preocupación y un llamado urgente a la ciudadanía. La problemática, que afecta a diversos sectores de la ciudad, se debe en gran medida a la práctica de arrojar objetos inadecuados al drenaje, transformándolo en un basurero clandestino. El gerente general del organismo, Lorenzo Menera Sierra, expuso detalladamente la situación, revelando la gravedad de los taponamientos y sus consecuencias. Estos bloqueos en la red sanitaria provocan brotes de aguas negras , contaminando el entorno y representando un riesgo para la salud pública . La cantidad de reportes recibidos por Simas es alarmante, evidenciando la magnitud del problema y la necesidad de una solución inmediata. Las intervenciones mensuales derivadas de estos taponamientos superan las 660, lo cual ejerce una presión significativa sobre los recursos y el personal del organismo.

El principal culpable de estos taponamientos es el mal uso del drenaje. El personal de Simas ha encontrado una amplia variedad de objetos en las tuberías, desde grasas y aceites hasta toallitas húmedas, toallas sanitarias y otros productos de higiene personal. Es por ello que se insiste en la urgente necesidad de cambiar los hábitos y adoptar prácticas más responsables. El gerente Menera Sierra enfatizó la importancia de no utilizar el drenaje como basurero, destacando que los residuos mencionados son los principales causantes de los colapsos en la red. Además, hizo hincapié en la necesidad de fomentar una cultura de prevención y cuidado del medio ambiente. La colaboración de la ciudadanía es crucial para evitar el deterioro del sistema de drenaje y garantizar su correcto funcionamiento. Es fundamental que cada ciudadano se comprometa a depositar los residuos en los lugares apropiados y a evitar arrojar objetos al drenaje, contribuyendo así a la protección de la infraestructura sanitaria y a la prevención de problemas de salud pública. La falta de cuidado en el manejo de los residuos no solo afecta el drenaje, sino que también tiene repercusiones en el medio ambiente y en la calidad de vida de los habitantes de Piedras Negras.

Adicionalmente a la problemática del mal uso del drenaje, se enfrenta el desafío de la infraestructura obsoleta. El gerente de Simas reconoció las limitaciones de la capacidad de respuesta debido al estado del equipo. De las cinco unidades Vactor disponibles, solo una se encuentra en operación, mientras que el resto permanece en mantenimiento debido a su antigüedad. Esta situación dificulta la pronta solución de los taponamientos y agrava la problemática de los brotes de aguas negras. La dificultad para conseguir refacciones para los vehículos viejos representa un obstáculo adicional. Menera Sierra reiteró el llamado a la ciudadanía a cuidar la red sanitaria, insistiendo en que la acumulación de basura en las alcantarillas provoca bloqueos que impiden la correcta circulación del agua, generando colapsos y brotes de aguas negras. La combinación de un uso inadecuado del drenaje y la obsolescencia del equipo de mantenimiento crea un círculo vicioso que amenaza la eficiencia del sistema de saneamiento y exige una acción coordinada entre las autoridades y la ciudadanía para mitigar sus efectos





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