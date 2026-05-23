Similitudes y diferencias entre las campañas de presión de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba

La estrategia del gobierno de Estados Unidos contra Cuba se parece mucho a la que aplicó en Venezuela: un bloqueo petrolero, una mayor presencia militar estadounidense, cargos federales y amenazas reiteradas de intervención. Pero campañas de presión similares no equivalen a resultados similares, señalan expertos.
WASHINGTON- La estrategia del gobierno de Estados Unidos contra Cuba se parece mucho a la que aplicó en Venezuela : un bloqueo petrolero , una mayor presencia militar estadounidense , cargos federales y amenazas reiteradas de intervención.
Pero campañas de presión similares no equivalen a resultados similares, señalan expertos, aunque el presidente estadounidense Donald Trump haya advertido a menudo que ‘Cuba es la siguiente’.
‘El presidente Trump vio la intervención en Venezuela como un éxito fantástico’, comentó Brian Finucane, asesor sénior del International Crisis Group y exabogado del Departamento de Estado. ‘Y ha buscado replicar el modelo de Venezuela en otros lugares, incluido Irán. Pero, obviamente, Cuba, al igual que Irán, es un país muy diferente de Venezuela’. Si Estados Unidos derrocara al gobierno de Cuba, no hay un sucesor evidente que vaya a trabajar con el gobierno de Trump, indicó Finucane.
Eso contrasta con Venezuela, donde Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro en enero y su segunda al mando, Delcy Rodríguez, asumió el cargo con la aprobación de Estados Unidos y se mantiene en el poder. Funcionarios cubanos, que no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato, aseguran que ‘no hay una Delcy en Cuba’.
La cantidad de fuerzas armadas estadounidenses en el mar Caribe ahora también es menor y mucho menos intimidante que el enorme despliegue militar frente a la costa de Venezuela en los meses previos a la captura de Maduro, explicó Finucane. Además, una acusación formal contra un expresidente cubano de 94 años, Raúl Castro, tiene menos impacto que imputar al presidente en funciones de Venezuela por narcotráfico y usar eso para justificar su captura.
Estas son algunas de las similitudes y diferencias entre las campañas de presión de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba: TRUMP HA AMENAZADO CON OPERACIONES MILITARES Como en otros conflictos, Trump empezó a sentar las bases para una intervención de Estados Unidos en Venezuela ,y la posibilidad de una en Cuba, con amenazas crecientes meses antes de que se produjera la acción militar. Ha advertido a los líderes de los países del Caribe que se alineen o enfrenten el poderío estadounidense.
Semanas antes de la operación militar para capturar a Maduro, Trump apareció junto a sus principales asesores de seguridad nacional en Florida e hizo lo que sería una de sus últimas amenazas públicas al entonces mandatario.
‘Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que podrá hacerse el duro’, manifestó Trump en diciembre. Poco después de que Maduro fuera trasladado a Estados Unidos, donde ha sido sometido a juicio, Trump cambió su enfoque hacia otros países de la región, en particular Cuba, y afirmó que era el siguiente en su lista.
‘Cuba está lista para caer. Cuba parece que está lista para caer. No sé si van a aguantar’, les dijo Trump a reporteros el 5 de enero. Luego amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba y sostuvo que Estados Unidos podría tener ‘el honor de tomar Cuba’.
Repitió sus amenazas el jueves, al calificar a Cuba como ‘un país fracasado’.
‘Otros presidentes han mirado esto durante 50, 60 años’, dijo. ‘Y parece que yo seré el que lo haga’
Estados Unidos Cuba Venezuela Bloqueo Petrolero Presencia Militar Estadounidense Cargos Federales Enemigos Presidente Donald Trump Brian Finucane International Crisis Group Delcy Rodríguez Nicolás Maduro Fuerzas Armadas Estadounidenses Embargo Presencia Militar Presencia Militar En Venezuela Presencia Militar En Cuba Presencia Militar En Irán Presencia Militar En Otros Países Presencia Militar En El Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe Presencia Militar En El Mar Caribe
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Se reúne Sheinbaum con Secretario de Seguridad de Estados UnidosEl encuentro con Markwayne Mullin se da en medio de tensiones bilaterales por seguridad, migración y operativos contra mexicanos
Read more »
“Sería una vergüenza”: Trump califica de 'insostenible' la ciudadanía por nacimiento en Estados UnidosEl presidente de Estados Unidos cuestionó el alcance de este derecho y advirtió sobre sus posibles efectos en el sistema migratorio y en las decisiones que deberá tomar la Corte Suprema
Read more »
Nuevo consulado de Estados Unidos en Groenlandia attracts protests, criticism over desire to control territoryLos groenlandeses Sculptednowt protestados y criticados frente al nuevo consulado de Estados Unidos en Groenlandia en respuesta al deseo de Trump de controlar la región semiautónoma de Dinamarca. Algunos políticos holandeses firmaron una carta rechazando las invitaciones para asistir al acto de inauguración de la nueva misión diplomática.
Read more »
México y UE se pronuncian por la soberanía de los Estados; se solidarizan con CubaLa presidenta Sheinbaum, la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa suscriben declaración conjunta en la que subrayan su compromiso con la 'dignidad humana, la cooperación multilateral y la defensa de los principios humanitarios internacionales'.
Read more »