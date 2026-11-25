Renapo unifica siete modalidades de CURP en un solo trámite digital. La reforma entra en vigor el 24 de noviembre de 2026 y elimina requisitos burocráticos redundantes mediante la Llave MX y el Portal Único.

La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (Rena-p-o) implementó una transformación significativa en la obtención de la Clave Única de Registro de Población ( CURP) con la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta medida, emitida por la Secretaría de Gobernación ( SEGOB), unifica siete modalidades anteriormente dispersas bajo una sola nomenclatura administrativa. La iniciativa busca reducir la complejidad burocrática y modernizar la gestión de identidad en México.

Unificación de siete trámites de CURP

La reforma regulatoria establece la fusión de diversas vías de asignación de la CURP en una única modalidad denominada "Asignación de la CURP", identificada con la homoclave SEGOB-2026-069-003. Esta consolidación elimina la fragmentación que existía entre los diferentes estatutos legales de los ciudadanos, permitiendo un proceso centralizado. Los siete trámites integrados incluyen la asignación por nacimiento, por naturalización y la asignación temporal para personas mexicanas repatriadas.

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Además de los casos anteriores, la unificación abarca la asignación para solicitantes de asilo político y para quienes solicitan refugio junto con protección complementaria. El acuerdo también integra a las personas extranjeras registradas bajo la condición de visitantes, así como a aquellos con estatus de residentes temporales o permanentes en el territorio nacional. Esta fusión responde directamente a los objetivos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Digitalización mediante Llave MX y Portal Único

La integración tecnológica se ejecuta mediante la plataforma Llave MX, la cual funciona como el mecanismo de autenticación digital para iniciar la gestión de forma remota. Esta herramienta conecta directamente con el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, garantizando transparencia y acceso inmediato a los usuarios. La digitalización no solo facilita la iniciación del trámite, sino que también permite el seguimiento del estado de la solicitud en tiempo real sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

El uso de Llave MX sustituye los procedimientos presenciales tradicionales, alineando la operación administrativa con los estándares modernos de gobierno digital. Esta estructura permite que los ciudadanos y residentes extranjeros puedan solicitar o gestionar su clave de registro desde cualquier dispositivo con conexión a internet, reduciendo los tiempos de espera y la carga operativa en las sedes de atención.

Requisitos simplificados y documentos necesarios

La简化 de requisitos es uno de los pilares centrales de esta actualización normativa, ya que elimina la exigencia de presentar copias simples de documentos que ya se encuentran registrados en los archivos físicos o electrónicos de la institución. Renapo estableció explícitamente que no solicitará requisitos adicionales a los estipulados, lo que evita la duplicidad de información y agiliza la validación de datos. Los documentos base varían según la categoría del solicitante para asegurar la precisión en la asignación de la clave.

Para las asignaciones por nacimiento, se requiere únicamente el acta de nacimiento original o certificada. En el caso de la naturalización, el documento habilitante es la carta de naturalización expedida por las autoridades competentes. Para los mexicanos repatriados, la constancia de recepción emitida por las agencias correspondientes constituye el único requisito necesario, simplificando enormemente el reintegro administrativo.

Los extranjeros con residencia temporal o permanente deben presentar su documento migratorio que contenga el Número Único de Extranjeros (NUE), expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM). Quienes solicitan la condición de refugiado o protección complementaria deben entregar la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento expedida por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Asimismo, los visitantes deben acreditar su estancia regular mediante el documento migratorio oficial del INM.

Vigencia inmediata y impacto en la población

La vigencia de esta nueva norma entró en vigor oficialmente el martes 24 de noviembre de 2026, momento a partir del cual todas las oficinas y plataformas digitales deben operar bajo los nuevos lineamientos. Las autoridades recomiendan encarecidamente a la población que tenga preparada su Llave MX antes de iniciar cualquier trámite, dado que se trata del único mecanismo de autenticación válido para el Portal Ciudadano Único.

Esta medida representa un avance sustancial en la transformación digital del Estado mexicano, cumpliendo con los compromisos de simplificación administrativa vigentes. Al eliminar la fragmentación regulatoria y centralizar los procesos, se reduce significativamente el costo social y operativo para los ciudadanos. La implementación efectiva de estos cambios promete optimizar la emisión de documentos de identidad y mejorar la experiencia del usuario en gestiones gubernamentales críticas.