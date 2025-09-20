Sin multas por taxis sin taxímetro en Saltillo a pesar de la normativa vigente

A pesar de la prohibición, no se han aplicado multas por taxis que operan sin taxímetro en Saltillo desde 2022. El gobierno municipal analiza flexibilizar la normativa para permitir la compra de taxímetros más económicos.

A pesar de que el Reglamento de Tránsito y Transporte de Saltillo (RTyT) prohíbe la operación de taxis sin taxímetro, no se han registrado multas por esta infracción en la ciudad. Según datos públicos oficiales del Gobierno Municipal, al menos desde 2022, que es el último año disponible, no se han emitido multas de tránsito por esta causa.

El artículo 137 del reglamento establece la obligatoriedad del uso de taxímetro en todos los vehículos de servicio público, además de una franja identificativa. La Ley de Ingresos Municipal del 2025 contempla multas para taxistas que operen sin taxímetro o con uno no autorizado. Sin embargo, no existen registros de infracciones bajo el artículo 137 y numeral 1.32, que se refiere a la prestación de servicios públicos de taxi sin el taxímetro autorizado, durante los años 2022, 2023, 2024 y lo que va de 2025. La misma Ley estipula que las multas para los infractores pueden oscilar entre 10 y 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre 1,131 y 1,697 pesos mexicanos.\En julio de este año, el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, informó que se consideró la posibilidad de flexibilizar la normativa local para permitir a los concesionarios adquirir taxímetros de otros proveedores. Esta medida surgió a petición de los propios concesionarios y taxistas, quienes solicitaron abrir el mercado debido a la evolución de los precios y la tecnología. De la Rosa Molina explicó que la situación anterior, donde solo existía una empresa proveedora desde 2014, limitaba las opciones. Esta apertura permitiría a los taxistas acceder a opciones más económicas y modernas. Según el director del IMMUS y los propios concesionarios, un taxímetro autorizado cuesta alrededor de 2,500 pesos, mientras que otros proveedores ofrecen dispositivos a la mitad de ese precio, lo que representa un ahorro significativo para los trabajadores del volante. Este análisis busca equilibrar la regulación con las necesidades de los taxistas, promoviendo una movilidad urbana más eficiente y asequible. La falta de multas a pesar de la clara normativa vigente sugiere una posible tolerancia administrativa o una baja frecuencia de inspecciones, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las regulaciones y la seguridad del servicio de taxi en Saltillo.\La situación actual plantea interrogantes sobre la efectividad del cumplimiento del reglamento y la protección de los usuarios del servicio de taxi. La ausencia de multas, combinada con la iniciativa de abrir el mercado de taxímetros, sugiere una adaptación a las realidades económicas y tecnológicas que enfrenta el sector. No obstante, la falta de aplicación de las sanciones previstas en la ley podría interpretarse como una falta de compromiso con el cumplimiento de la normativa y una posible desventaja para los taxistas que sí cumplen con la ley, al tener que adquirir taxímetros a un precio más elevado. Se espera que las autoridades municipales aclaren la situación y tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del reglamento, proteger los derechos de los usuarios y promover una competencia justa en el mercado de los servicios de taxi en Saltillo. La transparencia en la aplicación de las normativas es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y asegurar un servicio de transporte público eficiente, seguro y accesible para todos





Taxímetros Saltillo Transporte Público Reglamento De Tránsito Movilidad Urbana

