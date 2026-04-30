Sinaloa reafirma su promoción turística a pesar de las acusaciones en EE.UU.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa asegura que continuará promoviendo la oferta turística de la entidad en el marco del Tianguis Turístico 2026, destacando la seguridad y el crecimiento del sector, a pesar de las recientes acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya por tráfico de drogas y armas.

Acapulco, Guerrero — Tras la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve personas más por tráfico de drogas y armas, la Secretaría de Turismo de Sinaloa reafirmó su compromiso de seguir promoviendo la oferta turística de la entidad en el marco del Tianguis Turístico 2026 .

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, declaró que la entidad continuará con su agenda de promoción turística, destacando los esfuerzos conjuntos entre el gobierno estatal y federal para garantizar la seguridad en la región. Durante una entrevista con La Razón, la funcionaria resaltó que Sinaloa es un destino seguro, respaldado por los operativos implementados y los indicadores de seguridad, como la llegada de cruceros a Mazatlán.

Según los datos, en 2025 llegaron 124 cruceros a Mazatlán, y para este año se proyectan 152, con una estimación de 180 para 2026. Además, el turismo en la entidad ha crecido significativamente, con 5.5 millones de visitantes en 2025, de los cuales 4.5 millones llegaron a Mazatlán.

Eventos masivos como el Carnaval de Mazatlán, que en este año atrajo a 1.3 millones de personas, y la Semana de la Moto, con más de 15 mil motociclistas en el Malecón, han demostrado la capacidad de la entidad para manejar grandes afluencias de manera segura. La secretaria enfatizó que estos eventos, que reúnen a cientos de miles de personas, se han desarrollado sin incidentes, lo que refuerza la confianza de los turistas en la seguridad de Sinaloa.

Además, mencionó que la firma de una carta de intención de colaboración con Price Travel es un paso más en la estrategia para consolidar a Sinaloa como un destino turístico de primer nivel. La funcionaria también destacó que la llegada de cruceros es un indicador clave de la seguridad en la región, ya que las compañías navieras son muy estrictas con los estándares de seguridad. Si un puerto no cumple con estos requisitos, los cruceros no hacen escala.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades federales y estatales para garantizar que los visitantes tengan una experiencia segura y placentera. Los esfuerzos de promoción turística incluyen la participación en eventos como el Tianguis Turístico, donde se muestran las principales atracciones de la entidad, como sus playas, gastronomía y cultura.

La secretaria invitó a los turistas a visitar Sinaloa con la certeza de que encontrarán un destino seguro y lleno de oportunidades para disfrutar de sus vacaciones. La estrategia de promoción turística de Sinaloa se enfoca en destacar la diversidad de experiencias que ofrece la entidad, desde el turismo de sol y playa hasta el turismo cultural y de aventura.

Con una infraestructura turística en constante desarrollo y una oferta gastronómica reconocida a nivel nacional, Sinaloa se posiciona como un destino que combina tradición y modernidad. La Secretaría de Turismo continuará trabajando para atraer más visitantes y consolidar a Sinaloa como uno de los principales destinos turísticos de México





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